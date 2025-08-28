A Tisza Párt egy jól kitalált pilótajáték – Dopeman maratoni interjút adott a Kontextuson (VIDEÓ)

Magyarország problémái és erényei elsősorban nem a mindenkori kormányok, hanem a magyarság miatt realizálódnak – mondta el a Négyszemközt című portréműsorban Andor Évának Dopeman. A rapper szerint a magyar nyelv és kultúra nagyon sokat tesz hozzá a világhoz: hiába vagyunk 9 és félmillióan – fogalmazott –,

sokkal nagyobb a nyelvünk és a gondolkodásunk lenyomata a világban, mint gondolnánk.

Bevallotta: spirituális törekvőnek, „zen-mannek” tartja magát, ám a buddhizmus felé fordulásának saját bevallása szerint nem volt semmilyen különös oka. Azt mondta: nyilván kevesebbet „villantott a cizellátságával” a húszas éveiben, de azért ha valaki jobban figyelt rá, az nem lepődik meg a mai világképén.

„Akármit mondjanak Orbánról, Magyarországon ma jólét van”

– szögezte le a műsorban Dopeman. A politikai vonalra áttérve emlékeztetett arra: mindenki tudja, hogy ő maga is nagy kritikusa volt a miniszterelnöknek, sőt, még ma is pragmatikusan viszonyul a kormány munkájához,

de egyet nem lehet eltagadni: az elmúlt 200 évben a magyarok sosem éltek olyan jól, mint ma”.

Az elégedetlenséget persze lehet fokozni különböző módszerekkel, ezek közé tartozik szerinte például a genderpropaganda is. „Azt mondják nekem: Légy nő, Laci! Te nem Pityinger Laci vagy, hanem Pityinger Luci! És akkor én elindulok Luci útján, nő akarok lenni, hormonokat szedek és megműttetem magam, de amíg élek, belül Laci maradok”, és ez egy folyamatos elégedetlenséget generál.

A beszélgetésben nem kerülték meg azt az emlékezetes esetet sem, amikor Dopeman belerúgott Orbán Viktor hungarocell-másának fejébe. Az esetnek kellemetlen következményei is lettek – például „elfogytak” a felkérései és három évig járt a bíróságra –, de azt vallja, hogy ezzel számolnia kellett, és igazából tudomásul is vette.

„Kihívtam a legerősebb játékost, és így jártam…” – foglalta össze.

Ugyanilyen megengedő azokkal is, akik ma a szemére vetik korábbi (minimum) provokatív dalszövegeit. Úgy véli, helyesen teszik, de tudomásul kellene venniük azt is: „Gengszter-rapper vagyok, nem rózsalovag. És akárhonnan jövök, akárhová is tartok, az mindenképpen ’pozitív evolúció’ lesz”.

Leszögezte: az őt ért, érő támadásoktól „a pulzusa sem emelkedik meg”, de

Puzsér Róbert szövege, amelyben az édesanyját gyalázta, komoly indulatokat kavart benne.

Arra pedig – idézte fel – azt mondták az őt támadók: Nyugi, ez csak rap…

Majkáról szólva elmondta: hiába szeretné minden erejével cáfolni, attól még tény, hogy ő fedezte fel az ózdi zenészt. Semmilyen negatív érzést nem táplál az irányában, sőt, sajnálja azt is, hogy elhagyták a szponzorai, de azt nem érti – utalt Majka botrányt kavart szerzeményére –, hogy „miért kellett egyáltalán ilyesmibe belefolynia”.

„Van bent százezer forintom arra, hogy Magyar Péter el sem indul”, a Tisza Párt egy pilótajáték

– szögezte le Pityinger, aki szerint Magyarral rosszabb nem is történhetne, mint hogy véletlenül tényleg hatalomra kerül.

A közel kétórás, őszinte hangvételű beszélgetésben további részletek derülnek ki Dopeman „balhés” múltjáról, arról, hogy miről is beszéltek Orbán Viktorról az első találkozásukkor és mit gondol valójában a politikusról; hogy a virtuális világban tapasztalható „elégedetlenség” létezik-e a valóságban is, vagy hogy mi az a „csendes többség”, amely a mérleg nyelve lehet a választáson.

A teljes interjú a Kontextus-csatornán, itt megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt