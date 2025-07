„Három kép

1. kép: Dopeman és Orbán Viktor nagy haverságban vannak. Ez persze meglepő a második kép viszonylatában, de mivel nekem a kedvencem a kis, ismeretlenebb elemző oldalak nézegetése, ezért végigkövettem a Dopeman TV adásait és benne a rapper viszonyulását. Sőt, már valamikor 1999-ben készítettem egy interjút a Népszabadságban Dopemannel, aki akkor nagy sztár volt és arról beszélt, hogy a nőket nem, de az anyákat tiszteli. (Az ő fogyatékossággal élő testvére is Fruzsina és nagyon tisztelte/tiszteli az anyukáját, aki gondozza.)

Azért érdekelt a személye, mert miközben nyomta a kemény szövegeket, meg életformát, aközben a család szeretete mindent felülírt nála.

Tehát szép lassan elkezdte értékelni Orbánt, teljesen külső szemmel: a politikai profizmusát.

Közben lenyugodott, sportolt, buddhista lett.

Szerintem a családszeretetből nőttek ki nála a konzervatív értékek, no meg minden volt csak nem nyirvákoló liberális, de ahogy Magyarnak is elfogadnak mindent, úgy Pityingernek is elfogadták a nőket gyalázó szövegeit, amíg alternatív köztársasági elnök volt.

Érdemes őt hallgatni, új szempontokat hoz be a közgondolkodásba.