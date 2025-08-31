Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában liberális Bayer Zsolt Ursula von der Leyen ellenzék Fidesz Volodimir Zelenszkij Európai Unió baloldal

Döbbenetes felismerésre jutott Bayer Zsolt: tényleg nem változott semmi a rendszerváltás óta

2025. augusztus 31. 06:35

Elgondolkodtató képet osztott meg a publicista.

2025. augusztus 31. 06:35
null

„A történelem ismétli önmagát” – vallja Bayer Zsolt, legalábbis az egyik legújabb Magyar Nemzeten megjelent blogbejegyzése erre enged következtetni. A publicista tulajdonképp már a címben megfogalmazta mondanivalója lényegét, miszerint „ki hitte volna, hogy 35 év múltán is ennyire aktuális...”

Ezt követően Bayer Zsolt megosztotta a Fidesz 1990-es híres plakátját,

melyen a magyarokat választás elé állították: vagy az „elvtársakra”, vagy egy hétköznapi párra teszik le a voksukat. A publicista szerint ez a plakát ma is aktuális, annyi különbséggel, hogy most az „elvtársak” alatt már Brezsnyev és Honecker személye helyett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, és Ursula von der Leyenre lehet asszociálni.

 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Ótvaros, sz…r nyugatról, ahol ezek az istenverte, eltakarítandó, rettenetes és felesleges előemberek törnek-zúznak.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. augusztus 31. 08:14
Gorbacsov & co nélkül nem ment volna a rendszer-/módszerváltás... Hazai pályán Hiéna, Keselyű és Patkány elvtársak intézték, mi, Mezei Nyulak feje fölött, Kádár ravaszkás kacsintása mellett. Viszonylag könnyen ment, nem jött be a makarenkói "Az új ember kovácsa" projekt. A tételes vallások erkölcsi útmutatása és szigora fellazulása megtette hatását, mindenki vitt, rabolt amit tudott. A nagyok nagyot, a kicsik kicsit. Az alumíniumipartól az utolsó fejőgépig a két tehénnel... Újabb változást a Fidesz kormány, azaz Orbán hozott, amikor nemzeti alapra helyezte úgy a gazdaságot (amit lehetett), mint a politikát. De mint látható, a dollárbalfaszok igyekeznek...
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 31. 08:03
annyi változás azért volt hogy Brezsnyev és Honecker a tettükkel legalább a szivárványos közösséget még nem nézték le és szégyenítették meg
Válasz erre
0
1
Hohokam
2025. augusztus 31. 07:32
Ez qrva jó plakát!!! :-DDD
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2025. augusztus 31. 07:06
Miért is változott volna vmi is? Az emberek ugyanolyanok, mint voltak 5 ezer éve, 2 ezer éve, 80 éve, 35 éve. Irígyek, kicsinyesek, hatalomvágyók, önzők, nárcisztikusak, önsorsrontók.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!