Döbbenetes felismerésre jutott Bayer Zsolt: tényleg nem változott semmi a rendszerváltás óta

„A történelem ismétli önmagát” – vallja Bayer Zsolt, legalábbis az egyik legújabb Magyar Nemzeten megjelent blogbejegyzése erre enged következtetni. A publicista tulajdonképp már a címben megfogalmazta mondanivalója lényegét, miszerint „ki hitte volna, hogy 35 év múltán is ennyire aktuális...”

Ezt követően Bayer Zsolt megosztotta a Fidesz 1990-es híres plakátját,

melyen a magyarokat választás elé állították: vagy az „elvtársakra”, vagy egy hétköznapi párra teszik le a voksukat. A publicista szerint ez a plakát ma is aktuális, annyi különbséggel, hogy most az „elvtársak” alatt már Brezsnyev és Honecker személye helyett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, és Ursula von der Leyenre lehet asszociálni.