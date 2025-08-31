Döbbenetes felismerésre jutott Bayer Zsolt: tényleg nem változott semmi a rendszerváltás óta

Ócska, hazug sz@r alak az Erőss Pál unokája
Ez eddig valahogy sose jött szóba.
Elgondolkodtató képet osztott meg a publicista.
„A történelem ismétli önmagát” – vallja Bayer Zsolt, legalábbis az egyik legújabb Magyar Nemzeten megjelent blogbejegyzése erre enged következtetni. A publicista tulajdonképp már a címben megfogalmazta mondanivalója lényegét, miszerint „ki hitte volna, hogy 35 év múltán is ennyire aktuális...”
Ezt követően Bayer Zsolt megosztotta a Fidesz 1990-es híres plakátját,
melyen a magyarokat választás elé állították: vagy az „elvtársakra”, vagy egy hétköznapi párra teszik le a voksukat. A publicista szerint ez a plakát ma is aktuális, annyi különbséggel, hogy most az „elvtársak” alatt már Brezsnyev és Honecker személye helyett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, és Ursula von der Leyenre lehet asszociálni.
Kapcsolódó vélemény
Ótvaros, sz…r nyugatról, ahol ezek az istenverte, eltakarítandó, rettenetes és felesleges előemberek törnek-zúznak.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton