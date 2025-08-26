„Ültem itt, a Fal rossz oldalán, és álmaimban ott jártam, a szép, derűs, gazdag, tiszta, demokratikus Nyugaton. S ha a jövőről álmodoztam, mindig ez jelent meg álmaim tengerén. Egy minden identitását elvesztett, lerobbant, retkes, hajdanvolt értékeiből paródiát csináló, ótvaros, sz…r nyugat, ahol ezek az istenverte, eltakarítandó, rettenetes és felesleges előemberek törnek-zúznak és ülnek törvényt. Pont így képzeltem.”