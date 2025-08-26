Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Bayer Zsolt erőszak migráció migráns bevándorlás Európai Unió

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

2025. augusztus 26. 15:27

Ótvaros, sz…r nyugatról, ahol ezek az istenverte, eltakarítandó, rettenetes és felesleges előemberek törnek-zúznak.

2025. augusztus 26. 15:27
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ültem itt, a Fal rossz oldalán, és álmaimban ott jártam, a szép, derűs, gazdag, tiszta, demokratikus Nyugaton. S ha a jövőről álmodoztam, mindig ez jelent meg álmaim tengerén. Egy minden identitását elvesztett, lerobbant, retkes, hajdanvolt értékeiből paródiát csináló, ótvaros, sz…r nyugat, ahol ezek az istenverte, eltakarítandó, rettenetes és felesleges előemberek törnek-zúznak és ülnek törvényt. Pont így képzeltem.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2025. augusztus 26. 17:06
Felveszik a telóra a hazaiaknak -gyertek ide, buli van!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 26. 16:58
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. augusztus 26. 16:42
Ez lenne itt is, ha a Mocskos Tisza dönthetne a kérdésben....a trágyaszagú tiszásoknak biztosan tetszene...
Válasz erre
3
0
herden100
2025. augusztus 26. 16:21
youtube.com/shorts/9nAquWgwwbw?si=mv5U3ymgsa8H4Y1g 🇺🇸🗽 Florida, Brevard megye sheriffje, Wayne Ivey: A migránsok deportálása ellen tiltakozó szélsőbalos tüntetőkhöz: "Ha ellenszegülsz a rendőri intézkedésnek, mész a börtönbe. Ha akadályozod a közúti forgalmat, akkor is mész a börtönbe. Ha megpróbálsz elszökni, fáradtan mész a börtönbe, mert elkapunk. Ha autókat veszel körbe, és próbálod elállni az útjukat, a sofőr teljesen jogosan fog áthajtani rajtad és vonszolja végig a tested az aszfalton. Ha leköpsz minket, először a kórházba fogsz menni, utána börtönbe. Ha megütöd egyikünket, akkor is előbb a korházba mész, majd börtönbe. Ráadásul az egyik gyönyörű kutyánk is valószínűleg meg fog harapni. Ha utcakövet vagy Molotov-koktélt dobsz egy rendőrre, vagy lőfegyvert emelsz rá, értesíteni fogjuk a családodat, hogy hol veheti át a maradványaidat, mert végezni fogunk veled. Akkor neked a végállomás a temető lesz. Velünk nem fogsz szórakozni!" 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!