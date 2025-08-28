Ft
Otthon Start Program lakhatás lakáspiac

Az ellenzék és propagandájuk 20-40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket

2025. augusztus 28. 12:25

Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján mozgásba lendült az ingatlanpiac!

2025. augusztus 28. 12:25
Panyi Miklós
„Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján mozgásba lendült az ingatlanpiac! Bár az ellenzék és propagandájuk 20-40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket. 

  • Első bombahír: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai! 
  • Második bombahír: a nem otthon startos lakások árai emelkedtek. Tehát miközben az ingatlanpiacon általánosságban nőttek az árak, az otthon startos lakások ezt a folyamatot nem követték!

De: természetesen figyelni kell Budapestre és a megyei jogú városokra. Itt a kép vegyes, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek!

Itt két fontos tényező: Aki túláraz, az kiesik a programból, a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat! Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start Program! Erre a rendeletben külön szabály is van! A budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak a budapesti és nagyvárosi lakásfejlesztések. A héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, több mint 10 ezer lakásra! 

Már két, több mint 4000 lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt! Szeptember elején további nagy bejelentések várhatóak! Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak!

A lakáspiac tehát mozgásba lendült, a fiatalok a jövőjüket tervezik, sok ingatlantulajdonos továbbléphet, az építőipar megindult, jönnek az új lakások, az albérletárak csökkenésnek indultak, országos áremelkedés pedig nincs az otthon startos lakásoknál!

Hajrá fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon! Már csak 4 nap!”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

