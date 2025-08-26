Ft
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt közvélemény-kutatás Fidesz választás

Árva-Fidesz

Árva-Fidesz

2025. augusztus 26. 19:33

Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat.

2025. augusztus 26. 19:33
null
Németh Péter
Németh Péter
Népszava

„Növelheti előnyét a kormányoldal a Tiszával szemben – hirdeti címlapján a Magyar Nemzet. Ugyan változatlanul nem látni hiteles mérést a hatalom kiszolgálóitól, de a lap a kormánytól független intézetekre – például a lapunk megbízásából kutató Publicusra, valamit az Idea Intézetre – hivatkozva igyekszik bizonyítani állítását. Előbbi egyik nyilatkozatát kiforgatva igyekszik azt közölni, hogy a Fidesz vezet valójában, mégpedig az egyéni választó körzetekben. Utóbbi pedig egy csökkenő Tisza előnyt publikált, de még mindig jelentős ellenzéki fölényt.

Értem én, hogyne érteném, hogy kötelező azt sugallni: Orbán Viktor megfordította a trendet, a nyári hónapok miniszterelnöki aktivitása meghozta eredményét, és beigazolódott – innentől idézem a kormánylapot – : »az olyan meghatározó közvélemény-kutatók, mint a Nézőpont vagy a Századvég stabilan néhány százalékos Fidesz-előnyt mértek az elmúlt hónapokban, az egyéni választókerületekben sorra készülő mérések pedig azt mutatják, hogy helyi szinten ennél is meghatározóbban vezetnek a kormánypártok.«

Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni. Mi egyelőre azt mondhatjuk: nagyjából nyolc hónappal a választások előtt semmit nem tudunk, semmit nem látunk előre. Legfeljebb annyit, hogy meghatározó körökben, most, a Tisza vezet. A Fidesz pedig továbbra is keresi az utat. Ha már eddig rossz útra tévedt.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

tapir32
2025. augusztus 26. 21:46
Magyar Péter még nem iskolaérett. Mikor nő fel? Mikor éri el egy alsós elemista erkölcsi szintjét és vállalja a szavaiért és tetteiért a felelősséget?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 26. 21:43
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. augusztus 26. 21:43 Szerkesztve
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 26. 21:41
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!