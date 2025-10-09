Orbán Viktor hadat üzent a Von der Leyent és Magyar Pétert minden áron megvédő brüsszeli gépezetnek

Ha Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat, ártatlan emberek félholtra verését is eltűri?
Sorsdöntő szavazás volt az Európai Parlamentben, a Tisza vezér pedig döntött. Kovács András írása.
„Ma újra beindul a brüsszeli mosoda” – írta a miniszterelnök.
„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen” – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett írásában Orbán Viktor.
„Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Elnök Asszonnyal szemben. És ez nem is csoda.
A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba”
– húzta alá a miniszterelnök.
Orbán Viktor párhuzamba állította Ursula von der Leyen ügyét Magyar Péter mentelmi jogának ügyével: rámutatott, hogy az EU brüsszeli intézménye mindkét politikust kiszámíthatóan megvédi, bármit is követtek el.
„Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni” – fogalmazott.
Bejegyzése végén a kormányfő mindenkit biztosított afelől, hogy a magyar nemzeti oldal nem hagyja annyiban a brüsszeli kettős mércét, és az otkóber 23-ra szervezett Békemenetre is emlékeztetett:
Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!”
