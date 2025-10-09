Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Ursula von der Leyen Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor hadat üzent a Von der Leyent és Magyar Pétert minden áron megvédő brüsszeli gépezetnek

2025. október 09. 07:49

„Ma újra beindul a brüsszeli mosoda” – írta a miniszterelnök.

2025. október 09. 07:49
null

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen” – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett írásában Orbán Viktor.

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Elnök Asszonnyal szemben. És ez nem is csoda.

A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba”

– húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor párhuzamba állította Ursula von der Leyen ügyét Magyar Péter mentelmi jogának ügyével: rámutatott, hogy az EU brüsszeli intézménye mindkét politikust kiszámíthatóan megvédi, bármit is követtek el.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni” – fogalmazott.

Bejegyzése végén a kormányfő mindenkit biztosított afelől, hogy a magyar nemzeti oldal nem hagyja annyiban a brüsszeli kettős mércét, és az otkóber 23-ra szervezett Békemenetre is emlékeztetett:

Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!”

Nyitókép: Facebook

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. október 09. 10:17
A Cosa Nostra ezekhez képest gyenge kezdő volt!
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. október 09. 09:36
@Medici: "Az igazi békemenet az lenne, ha kimasíroznánk az Európai Unióból. Ez az októberre meghirdetett formáció legfeljebb egy látványkonyha." Az igazi békemenet az lesz, amikor jövőre is , ötödször is 2/3-dal fogunk győzni és a Parlamentben legfeljebb parlamenti díszköcsögnek kerül be az ellenzék, és majd feltétlenül szólni fogunk, ha kíváncsiak leszünk a véleményükre !
Válasz erre
0
0
Medici
2025. október 09. 09:19
Az igazi békemenet az lenne, ha kimasíroznánk az Európai Unióból. Ez az októberre meghirdetett formáció legfeljebb egy látványkonyha.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. október 09. 09:18
Beszántani az EP-ét és az EB-ét, aztán sóval behinteni! Mindent tagállami hatáskörbe tenni!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!