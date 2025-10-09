Orbán Viktor hadat üzent a Von der Leyent és Magyar Pétert minden áron megvédő brüsszeli gépezetnek

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen” – emlékeztetett közösségi oldalán közzétett írásában Orbán Viktor.

„Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Elnök Asszonnyal szemben. És ez nem is csoda.

A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba”

– húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor párhuzamba állította Ursula von der Leyen ügyét Magyar Péter mentelmi jogának ügyével: rámutatott, hogy az EU brüsszeli intézménye mindkét politikust kiszámíthatóan megvédi, bármit is követtek el.