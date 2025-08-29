Ft
kormány Tisza fórum felvétel

Amennyiben egy politikus nem akar valamiről beszélni, akkor nem beszél róla, és nem bemondja egy nyilvános fórumon

2025. augusztus 29. 15:05

Ez nem politizálás, nem kormányra készülés, ez valami egészen más műfaj.

2025. augusztus 29. 15:05
Hont András
Hont András
Facebook

„Nem teljesen kizárt, hogy a vasútnál kerékpumpálót alkalmazzanak, így a Tisza pártnak is lehet adópolitikai felelőse. Szerintem ennyire kell komolyan venni az állítólagos adóemelési elképzeléseket, ahogy ennyire kellett volna komolyan venni azt a közhelygyűjtemény szintjét sem elérő lózungparádét, amelyet a független sajtó nekiállt hótkomolyan programként elemezni. 

Lényegesebb a – független sajtóban többnyire be nem mutatott – felvétel másik szereplője, a Tisza alelnöke. Amennyiben egy politikus nem akar valamiről beszélni, akkor nem beszél róla, és nem bemondja egy nyilvános fórumon – amit elképzelhető, hogy egyesek rögzítenek, arrafelé pedig biztos, hogy mindent rögzítenek -, hogy vannak dolgok amikről nem beszélünk, de aztán bármit lehet csinálni. Ez nem politizálás, nem kormányra készülés, ez valami egészen más műfaj. Ezek fontoskodó műkedvelők, ahogy az egyetlen testületben, ahol érdemi szavuk lehetne, a Fővárosi közgyűlésben ez jól látszik is. 

Ilyenkor szokott beindulni a kiszámítható O1g-reflex, hogy én akkor most azt mondom, hogy örök időkre maradjon a jelenlegi kormány. Nem erről beszélünk. Akár marad, akár megy, ennek a helyzetnek következménye lesz, és ezen mit sem változtat, hogy ki miben reménykedik. Az elemzőknek, a véleményformálóknak, az újságíróknak, a »szakértőknek« olyan régen nincs érdemi befolyása a valós folyamatokra, hogy képtelenek megítélni, hogy mi a valódi, és mi nem az. A Diákhitel Központ az már majdnem olyan fontos, mint a belügyminisztérium, egy miniszterfeleség a belső döntéshozókörhöz tartozik, kiszuperált déká- és jobbik-károsultak napközis foglalkoztatója pedig politikai párt. Hát, jó.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

***

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 31 komment

Karvaly
2025. augusztus 29. 17:01
folyt.: persze ez az egész milliárdosozás csak egy gyengén álcázott nerezés - miközben 2010 előtt ismeretségi körömben jó több milliárdos is: mind szoci bekötéssel. És azóta egyikőjükről sem hallottam, hogy visszament volna autófényezőnek, szóval ők bizony továbbra is milliárdosok. De tegyük fel, hogy most nem hazudnak, és tényleg ezt mind meg fogják csinálni. Pont ilyet láttunk már Medgyessy alatt, hogy tényleg megcsinálták azt, amit ígértek, csak éppen ezzel egy jó nagy költségvetési hiányt ütöttek, amit utána "választásra való felkészülés miatt" évekig nem korrigáltak (pedig szegények majd beledöglöttek a semmittevésbe, ugye) Közben pedig a környékbeli országok elhúztak mellettünk. Akárhogy is nézem, egyik lehetőség sem szimpatikus.
Karvaly
2025. augusztus 29. 16:58
Megnéztem az idézett 444 cikket, onnan meg azt, amikor ugyanezt lassan, tagoltan belemondja a kamerába Magyar Péter. Nostehát. Ez egy vicc, nem konkrétumok - igazán belefért volna egy konkrét táblázat, nem pedig felolvasott szöveg leirata - például azt sem tudom, hogy hogy nézne ki az, hogy 625 ezerig minél nagyobb a bér, annál kisebb az adójóváírás. Ennél sokkal nagyobb gond az, hogy ennek a forrására a vagyonadót mondta. Csak éppenséggel szerinte ez kétmillió ember adókedvezményét fedezné, miközben 4,7 millió a jövedelemadózó réteg - a többiekét már adóemelésből kellene fedezni. Továbbá a milliárdos réteg pont az, amelyiknek a legnagyobb mozgástere van az adóelkerülésre - szóval egy ilyen adó bevezetése után nagyon gyorsan azt vennék észre, hogy a saját kalkulációjuknak jó, ha a fele befolyik - amit szintén valahonnan fedezni kellene. És akkor az áfacsökkentésük forrásáról még szó se volt.
titi77
2025. augusztus 29. 16:55
eddig az vót' a baj hogy nincs a tiszának programja..... de mennyire hogy van! az más kérdés hogy a weber szája íze szerint, a magyarok tönkretételére lett kitalálva.
Agricola
2025. augusztus 29. 16:29
A Tisza alelnöke egy nyilvános fórumon: vannak dolgok amikről nem beszélünk, de aztán bármit lehet csinálni. A biankó csekk egy olyan pénzügyi okirat, amelyet úgy írnak alá, hogy a pénzösszeg mezőt üresen, azaz kitöltetlenül hagyják. Ez egy olyan írásos meghatalmazás, melyből hiányzik a fontos adat, mint például a pontos összeg, amelyet a címzett később tölthet ki. Akik erre a bandára szavaznak, ilyen kitöltetlen csekket adnak nekik. Veszélybe sodorják magukat!
