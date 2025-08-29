„Forduljunk a legilletékesebbhez, a 444-hez, hiszen azokat egyenesen a megfelelő szolgálatok tájékoztatják ilyen ügyekben – íme, ezt írják a Barátság vezetéket szétlövő ukrán »drón parancsnokról«: »Brovdinak a háború előtt is érdekes élete volt. Ingatlanfejlesztőként kezdte, volt politikus, vezetett korrupcióval vádolt nagy állami céget. Kétes ügyekbe keveredett ismerőse Al Caponéhoz hasonlította őt, anyjának lakásába gránátvetővel lőttek be figyelmeztetésként.«