08. 29.
péntek
Robert Brovdi szemét maffiózó Barátság Bayer Zsolt 444

A szemét ukrán maffiózó

2025. augusztus 29. 11:33

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

2025. augusztus 29. 11:33
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Forduljunk a legilletékesebbhez, a 444-hez, hiszen azokat egyenesen a megfelelő szolgálatok tájékoztatják ilyen ügyekben – íme, ezt írják a Barátság vezetéket szétlövő ukrán »drón parancsnokról«: »Brovdinak a háború előtt is érdekes élete volt. Ingatlanfejlesztőként kezdte, volt politikus, vezetett korrupcióval vádolt nagy állami céget. Kétes ügyekbe keveredett ismerőse Al Caponéhoz hasonlította őt, anyjának lakásába gránátvetővel lőttek be figyelmeztetésként.«

Aha, értjük. 

És érdemes figyelni a 444 szóhasználatát,

ugyanis ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot,

 s aki az ártalmat, veszteséget, bajt okozza, annak mindenképpen kinyalják a seggét, így lesz ennek a szemét ukrán maffiózónak az előéletéből »érdekes élet«.”

Nyitókép: Facebook / Robert Brovdi

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

