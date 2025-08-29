Túlment minden határon az ukrán és a lengyel külügy: hamar helyretette őket Szijjártó Péter
A külügyminiszter megvédte Magyarország döntését.
Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.
„Forduljunk a legilletékesebbhez, a 444-hez, hiszen azokat egyenesen a megfelelő szolgálatok tájékoztatják ilyen ügyekben – íme, ezt írják a Barátság vezetéket szétlövő ukrán »drón parancsnokról«: »Brovdinak a háború előtt is érdekes élete volt. Ingatlanfejlesztőként kezdte, volt politikus, vezetett korrupcióval vádolt nagy állami céget. Kétes ügyekbe keveredett ismerőse Al Caponéhoz hasonlította őt, anyjának lakásába gránátvetővel lőttek be figyelmeztetésként.«
Ezt is ajánljuk a témában
A külügyminiszter megvédte Magyarország döntését.
Aha, értjük.
És érdemes figyelni a 444 szóhasználatát,
ugyanis ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot,
s aki az ártalmat, veszteséget, bajt okozza, annak mindenképpen kinyalják a seggét, így lesz ennek a szemét ukrán maffiózónak az előéletéből »érdekes élet«.”
Nyitókép: Facebook / Robert Brovdi
***