„Az elmúlt napokban Kijevben jártam, ahol találkoztam Ukrajna elnökével, külügyminiszterével, parlamenti bizottsági tagokkal, Keith Kelloggal és több európai, valamint észak-amerikai politikussal. Részt vettem Ukrajna Függetlenségének napján tartott ünnepi ülésen, ahol világossá vált: a békéhez erő kell. Katonai, gazdasági, politikai és erkölcsi erő.

A delegációban szinte a teljes politikai paletta képviseltette magát: zöldek, szocialisták, liberálisok, konzervatívok, és még az euroszkeptikus (ECR-tag) pártok is.

Olyan politikusok, akik máskor szinte semmiben nem értenek egyet, most egyhangúlag fogalmaztak világosan.

Európa országai támogatják Ukrajna szuverenitását, területi integritását, és minden olyan lépést, amely igazságos békéhez vezet. Csak olyan béke elfogadható, amely nem egy újabb befagyott konfliktust hoz létre. A befagyasztott orosz vagyon Ukrajna újjáépítését kell szolgálja, ahogyan a II. világháború után Németország is jóvátételt fizetett. Az ukrán védelem erősítése nemcsak Ukrajna ügye, hanem Európa kollektív biztonságának alapja.