Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa gelencsér Ferenc Keith Kellog külügyminiszter béke Ukrajna

A magyarok a béke oldalán állnak

2025. augusztus 27. 17:59

A kormány más utat választott, de Európában és Ukrajnában is tudják: a magyar emberek nem azonosak a magyar kormánnyal.

2025. augusztus 27. 17:59
Gelencsér Ferenc európai politikusokkal Kijevben
Gelencsér Ferenc
Gelencsér Ferenc
Facebook

„Az elmúlt napokban Kijevben jártam, ahol találkoztam Ukrajna elnökével, külügyminiszterével, parlamenti bizottsági tagokkal, Keith Kelloggal és több európai, valamint észak-amerikai politikussal. Részt vettem Ukrajna Függetlenségének napján tartott ünnepi ülésen, ahol világossá vált: a békéhez erő kell. Katonai, gazdasági, politikai és erkölcsi erő.

A delegációban szinte a teljes politikai paletta képviseltette magát: zöldek, szocialisták, liberálisok, konzervatívok, és még az euroszkeptikus (ECR-tag) pártok is. 

Olyan politikusok, akik máskor szinte semmiben nem értenek egyet, most egyhangúlag fogalmaztak világosan.

Európa országai támogatják Ukrajna szuverenitását, területi integritását, és minden olyan lépést, amely igazságos békéhez vezet. Csak olyan béke elfogadható, amely nem egy újabb befagyott konfliktust hoz létre. A befagyasztott orosz vagyon Ukrajna újjáépítését kell szolgálja, ahogyan a II. világháború után Németország is jóvátételt fizetett. Az ukrán védelem erősítése nemcsak Ukrajna ügye, hanem Európa kollektív biztonságának alapja.

Ezt is ajánljuk a témában

Számomra különösen fontos volt, hogy elmondhattam: a magyarok a béke oldalán állnak. Tudom, hogy a kormány más utat választott, de Európában és Ukrajnában is tudják: a magyar emberek nem azonosak a magyar kormánnyal. Nem fordítják el a fejüket.

A történelem most íródik. Mi döntjük el, hogy újabb háborúk és fegyverszünetek jönnek-e, vagy képesek leszünk igazságos békét teremteni.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. augusztus 27. 19:04
Godles Amerika = Istentelen USA .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 27. 19:03
Pax Americana = Endles War .
Válasz erre
0
0
salátás
2025. augusztus 27. 18:58
" a II. világháború után Németország is jóvátételt fizetett" jóvátételt majd a vesztes fizet, jelenleg nagyon nem úgy áll a helyzet a fronton, hogy ez az orosz lesz "A magyarok a béke oldalán állnak" hja. valami orbán nevű is ezt mondogatja már egy ideje.
Válasz erre
1
0
angie1
2025. augusztus 27. 18:39
Én speciel tudok azonosulni a kormánnyal, viszont az ilyen tetvekkel, mint ez a Gelencér NEM! Ez a hülyegyerek azt sem tudja merre van arccal. Amikor a Parlamentben felszólalt, annyira sütött róla a hülyeség! A főni is többször talált az azonnali válaszoknál fogást és nehezen tartotta vissza a röhögést a hülyegyerek megszólalásainál. Ezeket tuti egy helyen castingolják! Most kiszalajtották Ukrajnába díszfasznak. Ugyan nem tudom mit csinál ott, de valószínű csak láb alatt van. Csináltak egy vigyorgós fotót, azt hazajön. Azért az megvan mindenkinek, hogy egy háborúban álló ország "vezetője" egy fél százalékos párt fogyatékosát fogadja?! Ennyire ráér?! Na itt jön le, hogy ez az egész egy megkreált cirkuszi sátor, ami a mi bőrünkre megy!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!