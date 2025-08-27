Az ukránok továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy még jobban belerángassák Európát az ukrajnai háborúba
Ezúttal Zelenszkij egyik munkatársa követelt fegyvereket.
A kormány más utat választott, de Európában és Ukrajnában is tudják: a magyar emberek nem azonosak a magyar kormánnyal.
„Az elmúlt napokban Kijevben jártam, ahol találkoztam Ukrajna elnökével, külügyminiszterével, parlamenti bizottsági tagokkal, Keith Kelloggal és több európai, valamint észak-amerikai politikussal. Részt vettem Ukrajna Függetlenségének napján tartott ünnepi ülésen, ahol világossá vált: a békéhez erő kell. Katonai, gazdasági, politikai és erkölcsi erő.
A delegációban szinte a teljes politikai paletta képviseltette magát: zöldek, szocialisták, liberálisok, konzervatívok, és még az euroszkeptikus (ECR-tag) pártok is.
Olyan politikusok, akik máskor szinte semmiben nem értenek egyet, most egyhangúlag fogalmaztak világosan.
Európa országai támogatják Ukrajna szuverenitását, területi integritását, és minden olyan lépést, amely igazságos békéhez vezet. Csak olyan béke elfogadható, amely nem egy újabb befagyott konfliktust hoz létre. A befagyasztott orosz vagyon Ukrajna újjáépítését kell szolgálja, ahogyan a II. világháború után Németország is jóvátételt fizetett. Az ukrán védelem erősítése nemcsak Ukrajna ügye, hanem Európa kollektív biztonságának alapja.
Számomra különösen fontos volt, hogy elmondhattam: a magyarok a béke oldalán állnak. Tudom, hogy a kormány más utat választott, de Európában és Ukrajnában is tudják: a magyar emberek nem azonosak a magyar kormánnyal. Nem fordítják el a fejüket.
A történelem most íródik. Mi döntjük el, hogy újabb háborúk és fegyverszünetek jönnek-e, vagy képesek leszünk igazságos békét teremteni.”