Nagy István agrárminiszter is válaszolt a Tisza Párt szakértőjének újabb magyar gazdákat megalázó kijelentéseire

Kökény így fogalmazott: „el kell, hogy szomorítsalak, de 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint a szemétté fertőzött magyar kukorica. Ami az asztalodra kerül a multiktól, az sokszorosan ellenőrzött áru, rendszeres elemzésekkel, amiket az EFSA is összesít, s innen tudjuk, hogy tiszta, nagyon minimális a mérhető szermaradvány bennük, ha egyáltalán felbukkan. Ez érthető is, mert egy nagy gazdaság nem kockáztathatja meg a beszállítói státusz elvesztését. A kiskerti zöldségekkel és háztáji biogabonákkal kapcsolatban már nem ilyen vonzó a kép…”

Ezzel azt sugallta, hogy a magyar kukoricatermesztés silány, szennyezett terméket állít elő, míg az import ukrán áru és a nagyüzemi élelmiszerek megbízhatóbbak.

Nagy István agrárminiszter a kijelentésekre reagálva a közösségi oldalán azt írta:

Van még lejjebb? Elképesztő és felháborító! Úgy látom, hogy az árulásban szakértő inkább!!! Szégyen és gyalázat!”

Azt is hangsúlyozva, hogy Kökény állításai nemcsak megalapozatlanok, hanem mélységesen sértőek a magyar gazdákra nézve.

Mint is mert nem sokkal korábban Kökény Facebook-bejegyzésében az uniós agrárreform mellett érvelt, miközben a magyar gazdákat rendkívül sértő módon „idomított csimpánzokhoz” hasonlította, akiket szerinte a támogatások megvonásával kellene „tanulásra” kényszeríteni.

A miniszter ezzel szemben is kiállt a gazdák mellett, amikor azt írta:

Több tiszteletet a gazdáknak!”

Nagy István szerint a Tisza Párt szakértőjének szavai nemcsak a magyar mezőgazdaság hitelességét kérdőjelezik meg, hanem aláássák a hazai termelők becsületét és munkájának elismerését is.

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán