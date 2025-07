„Fertőzött szemét" – ezt gondolja a magyar gazdák termékeiről a Tisza Párt szakértője

„el kell, hogy szomorítsalak, de 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint a szemétté fertőzött magyar kukorica. Ami az asztalodra kerül a multiktól az sokszorosan ellenőrzött árú, rendszeres elemzésekkel, amiket az EFSA is összesít, s innen tudjuk, hogy tiszta, nagyon minimális a mérhető szermaradvány bennük, ha egyáltalán felbukkan. Ez érthető is, mert egy nagy gazdaság nem kockáztathatja meg a beszállítói státusz elvesztését. A kiskerti zöldségekkel és háztáji biogabonákkal kapcsolatban már nem ilyen vonzó a kép…” – írta egyik hozzászólásában Magyar Péter támogatója.

Kökény Attila tehát azt állította, hogy a magyar kukoricatermesztők silány minőségű, fertőzött „szemetet” állítanak elő, aminél jobb az ukrán áru.

Véleménye szerint a multinacionális cégek által forgalmazott élelmiszerek szigorúan ellenőrzöttek, míg a kiskerti és háztáji termékek minősége gyakran elmarad ettől.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Kökény korábban a magyar gazdákat „idomított csimpánzokhoz” hasonlítva – reagált az uniós reformot bíráló hozzászólásokra.

A kormánypárt részéről azonnal megérkeztek a gazdák mellett kiálló nyilatkozatok. Nagy István agrárminiszter a közösségi médiában a gazdák iránti tisztelet fontosságát hangsúlyozta, míg Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője pedig azt írta: „Magyar Péter egyik főembere idomított csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat. Szemünk láttára épül a tiszás szeretetország”

Magyar Péter azonban hallgat. Kökény Attila, aki közvetlen kapcsolatban áll Magyar Péterrel, a Tisza Párt februári kongresszusán is felszólalt az agrárkerekasztal keretében. A pártelnök eddig nem határolódott el a sértő kijelentésektől.

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás