„Zelenszkij nagykövete szerint nemcsak egy vérből valók vagyunk, de a DNS-ünk is egy. Ukrajna budapesti nagykövete egy interjúban a magyarok és az ukránok közös DNS-éről beszélt. A magyarul is beszélő diplomata a cikkben több csúsztatást és féligazságot is megfogalmazott: többek között szerinte a magyar Árpád-házba beházasodott ukrán hercegnők több magyar királyt is szültek.

»Mondhatni, közös DNS-ünk van velük, mivel öt ukrán hercegnőből lett magyar királynő, és tőlük születtek későbbi magyar királyok, tehát ukrán vér csörgedezett a magyar királyok ereiben, és ez tagadhatatlan« – állította Sándor Fegyir ukrán nagykövet.

Már csak pár kérdésem maradt az ukrán az eszmefuttatásához

1. Amikor a KMKSZ-irodát felgyújtották ukrán náci vértestvéreink (bocs, DNS-testvéreink), akkor nem jutott eszükbe ez a szerinted meglévő rokonság?

2. Amikor a kárpátaljai magyaroknak ahhoz van joguk, hogy meghaljanak Ukrajnáért, de ahhoz nincs joguk, hogy éljenek otthonaikban, akkor nem vagyunk DNS-rokonok?

3. Nagykövet úr, vagy magyarosan te, Sanyi, akkor most te végül is magyar vagy, vagy ukrán vagy? Próbálsz magyarul beszélni, hogy fenntarts egy látszatot, szerintem feleslegesen, miközben arról beszélsz, hogy veletek, ukránokkal mi, magyarok egy vérből valók vagyunk.

4. Sándor, Sanyikám, nem szégyelled magad, hogy ehhez még pofátlanul ukrán lányokkal is házalsz? Igen szépek az ukrán lányok, haj, de még mennyire, de Sanyikám, hogy öt magyar királynak is ukrán felesége lett volna... Ej, no »kiárulni« az ukrán lányokat! Tegyük hozzá, hogy a történelemtudomány szerint olyan, hogy ukrán hercegnő, nem létezik.”