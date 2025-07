„Azahriah értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit… Ez már nem vélemény. Azahriah tehetséges művész. Amit csinál, jó. És tetszik is. De amit most mondott, az vállalhatatlan. Nem, nem lehet milliókat véglénynek nevezni!!!

Senkit! Nem lehet embereket értelmi vagy mentális alapon megalázni, csak mert másképp gondolkodnak, másra szavaznak, másképp látják a világot. Ez nem bátor, ez nem művészi, és főleg nem igazságos. Ez szánalmas. Aki elhiszi, hogy a politikai különbség felsőbbrendűséget jelent, az nem jobb világot épít, hanem újabb falakat.

Nem kérek belőle. A vita, a kritika, a kiállás fontos. De az emberi méltóság határ. Ha ezt nem tartjuk tiszteletben, akkor mindegy, ki mit képvisel, már vesztett. Ez a véleményem.”