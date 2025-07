Elképesztő fordulat történt a falvakban – magyar sikerprogram, amiről kevesen beszélnek!

Számos újdonsággal készültünk idén a falvakban élők számára. A támogatottak sorában a falusi civil szervezetek voltak az elsők. A Falusi Civil Alapot viszonylag gyorsan, az év elején meghirdettük, mert nagyon sok egyesület, alapítvány rendezvény megszervezésére pályázik. Ezek jellemzően a tavasz végén, nyár környékén zajlanak, ezért még időben szerettük volna biztosítani számukra az ehhez szükséges forrásokat. Áprilisban meghirdettük az önkormányzatok számára, a falusi utcák, járdák, és idén elsőként a gyalogátkelőhelyek létesítését célzó kiírásunkat. Nagyon sok olyan egyutcás, vagy hosszú főutcás falu van Magyarországon, amin hogyha jelentősebb forgalom halad keresztül, akkor azt szokták mondani a helyiek viccesen, hogy „a másik oldalra születni kell”. Balesetveszélyes átjutni a szemben lévő boltba, iskolába, óvodába, ezért régi igény volt, hogy gyalogátkelőhelyeket létesíthessenek, vagy a meglévőket fejleszthessék.

Idén is kiírtuk a 2023-ban már sikerrel futó kisboltos pályázatot, melynek keretében működési költségeik finanszírozására nyerhetnek támogatást az üzletek. Szintén újdonság a kocsmaprogramunk, itt a 2000 fő alatti települések italüzleteit segítettük a fennmaradásban.

Augusztus 1-ig várjuk a pályázatokat az önkormányzatoktól, a tulajdonukban álló ingatlanok fejlesztésére, vagy a feladatellátásukat segítő eszközök beszerzésére. Itt olyan fontos intézmények felújítására, korszerűsítésére nyerhetnek támogatást a falvak, mint például az óvodaépületek, faluházak, orvosi rendelők. De pályázhatnak falu vagy tanyagondnoki gépjármű beszerzésére is.

A falugondnok óriási segítség a legkisebb települések lakóinak mindennapi életében. A Magyar Falu Program hogyan tudja segíteni a szolgálatok működését?

A kormány minden területen igyekszik komfortosabbá tenni a falusiak életét. A falugondnoki szolgálat alapvetően a kistelepüléseken az intézményhiányból fakadó problémák kezelésére szolgál. Amikor a Magyar Falu Program elindult, a 600 lélekszám alatti települések igényelhettek ehhez állami támogatást. Egyébként a falugondnoki szolgálatról kevesen tudják, hogy ez egy hungarikum, és egy rendkívül eredményesen működő kistelepülési szolgáltatástípus, jellemzően szociális típusú szolgáltatást nyújt. Óvodába szállítja a helyi gyermekeket, bevásárol, orvoshoz viszi az időseket. Szoktam mondani, hogy a falugondnok a „falu lelke”. Korábban már két körben döntött úgy a kormány, hogy megemeljük az állami támogatással járó szolgáltatás indításához szükséges lélekszámhatárt és a normatíva összegét is. Első körben 800 fő lélekszámig, azután pedig ezerig. Idén pedig további emelésről határoztunk, melynek értelmében jövő év január elsejétől már az 1000 és 1500 fő közötti települések is igényelhetik az állami támogatást a szolgáltatás működtetéséhez. A kedvezményezett települések ráadásul a most futó pályázatunk keretében már be is adhatják az igényüket falubusz beszerzésére.

Hogyan áll a templomfelújítási program és a béremelések ügye?

Amellett, hogy a templom egy kistelepülésnek a legnagyobb büszkesége, ékköve, egyben tájékozódási pont is. Vigyáznunk kell az elődeink által emelt épített örökségeinkre, hogy méltó helyszínt nyújthassanak ezeréves keresztény hagyományaink ápolásához.

A kormány ezért 10 éves templomfelújítási programot hirdetett meg, melynek kedvezményezettjei az 5000 fő lélekszám alatti településeken működő egyházközségek. Az idén erre a célra 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, amiből legalább 100 templom felújítására nyílik lehetőség.

Nagyon időszerű lépés volt a kistelepülési polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők bérének emelése. Az önkormányzati dolgozók szívvel-lélekkel segítik a helyi lakókat ügyes-bajos dolgaikban, régen rászolgáltak a magasabb munkabérre. Az összesen 30 százalékos emelés két ütemben történik, az idei év július elsejével 15, majd jövő év január elsejével további 15 százalékos kompenzációra számíthatnak a hivatali dolgozók. A szükséges forrást nem pályázat útján, hanem állami normatíva keretében kapják meg a kistelepülések.

Hogy áll jelenleg a használaton kívüli ingatlanok átadása az ötezer fő alatti településeken?

Először 2021-ben kezdeményeztük a Magyar Falu Program keretében, hogy a kistelepülések területén fekvő használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanok ingyenesen átkerülhessenek az egyes önkormányzatok tulajdonába, hogy azokat később közcélra hasznosíthassák. Ennek az az oka, hogy nagyon sok esetben kerülnek ingatlanok úgy az állam tulajdonába, hogy az állam azokra ab ovo nem tart igényt, örökösök hiányában száll végül rájuk az ingatlanvagyon. Az állam ezekkel legtöbbször nem tud, és nem is akar mit kezdeni. Nagyon sok esetben azt tapasztaltuk, hogy ezeknek az ingatlanoknak a karbantartását eredetileg is az önkormányzatok végezték, hát akkor miért lehetnének ők a tulajdonosok?

Első körben 2022. január elsejével került át települési önkormányzatok tulajdonába 1630 darab ingatlan, ez még csak az 5000 fő alatti településekre vonatkozott. A program sikerén felbuzdulva aztán 2023-ben döntés született a folytatásról, ott a mi javaslatunkra megvizsgálta a kormányzat az 5000 fő fölötti településeket is, és így végül a 15 ezer fő alatti településekre vonatkozóan 2024. év közepén további 1900 ingatlan került át körülbelül 600 település tulajdonába. Most egy harmadik körben vizsgáltuk meg kifejezetten a volt postaépületek, illetve az egykori takarékszövetkezeti épületek helyzetét.

Előreláthatólag nagyságrendileg 800 ingatlan átadására lesz lehetőség.

Ezt a kormány támogatta, és hamarosan az Országgyűlés elé kerül a törvénymódosítási javaslat.

Vannak-e jó példák, az önkormányzatok részére átadott ingatlanok későbbi hasznosítását illetően?

Kifejezetten támogatjuk és örülünk azoknak a megoldásoknak, amikor az önkormányzatok előre gondolkoznak, és például valamilyen közszolgáltatási szférában hiányzó dolgozójuk számára alakítanak ki szolgálati lakást a megszerzett ingatlanból. Például nincs elég óvónő az óvodában, vagy nincs orvos, védőnő, körzeti megbízott a faluban. Ilyenkor egy szolgálati lakás kellő vonzerőt jelenthet egy jellemzően fiatal vagy pályakezdő munkaerő számára. A Magyar Falu Programban forrást is biztosítunk ezeknek az ingatlanoknak a felújításához. Tehát azon túl, hogy megkapja ingyen az államtól az épületet, azon túl pályázhat hozzánk az épület felújítására, kifejezetten támogatjuk a szolgálati házak felújítását. Az is nagyon fontos cél, hogy ne egy omladozó ház álljon a település központjában, rontva a településképet, hanem egy szépen felújított ingatlan. Az is jellemző, hogy ezekből az ingatlanokból közösségi, kulturális tereket, klubhelyiségeket alakítanak ki, ahol összegyűlhet a falu apraja-nagyja.

A Magyar falu program fejlesztései Eleken

Készült-e összesítés arról, hogy 2019 óta mennyit költött összesen a kormányzat a Magyar Falu Program keretében a kistelepülések fejlesztésére?

Történelmi mennyiségű forrást, több mint 1100 milliárd forint fölötti összeget fordítottunk eddig a falvak felvirágoztatására.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez szinte kizárólag hazai forrás. A megoszlását ha nézzük, jelentős összeg, mintegy 3-400 milliárd forint jutott pályázatokon keresztül a kedvezményezettekhez. Ezek döntően önkormányzati kedvezményezettek, kisebb részben civil, tankerületi, egyházközségi szereplők, és jellemzően valamilyen közszolgáltatás biztosításához vagy bővítéséhez szolgálnak ezek a források. Hasonló nagyságrendű összegről beszélhetünk a falusi CSOK esetében is, több mint 51 ezer falusi család otthonteremtését támogattuk eddig. Az állami mellékúthálózat felújítására is jelentős forrást biztosítottunk, már bőven több mint 4000 kilométer a megújult szakaszok hossza, segítve a biztonságosabb és gyorsabb közlekedést. Ezeken felül 100 milliárdos nagyságrendben támogattunk vállalkozásokat is. Sikeres volt a 2021-ben indított kisboltok fejlesztését támogató programunk is, abban az évben majdnem 1400 kistelepülési kisbolt felújítására, bővítésére nyújtottunk támogatást. 2023-ban először, a kisboltok számára működési támogatást is biztosítottunk.

Év elején jelentette be a kormányzat, hogy azokon a kistelepüléseken ahol igény van rá, ott ATM-eket létesítenek. Hol tart ez a program?

Az Országgyűlés elfogadta azt az alaptörvény módosítást, aminek köszönhetően a készpénzhasználathoz való jog alapjoggá minősült. Ez megteremtette a lehetőséget, hogy benyújtsunk egy törvényjavaslatot arra vonatkozóan, hogy ha már alapjog a készpénzzel való fizetés, akkor a készpénzhez való hozzáférés lehetősége is meglegyen mindenki számára. A 3155 Magyarországon található településből 2100-ban azonban jelenleg még nincs készpénzfelvételt biztosító automata, azaz ATM, ami egy jelentős szám. Javaslatunkat a kormány elfogadta, így az 1000 fő feletti településeken még idén megtörténik a bankautomaták telepítése. Az 500 és 1000 lélekszám közötti települések 2026 végéig számíthatnak a szolgáltatásra, és ez után következnek az 500 fő alatti települések. A pénzintézetek az önkormányzatokkal együttműködésben keresik meg azt a helyet, ami ideális a telepítendő ATM számára. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzatokat semmilyen költség sem terheli, ők csak az automata elhelyezéséhez szükséges helyet biztosítják.