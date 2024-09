Ezerháromszáz falu elnéptelenedését sikerült eddig megállítani – Gyopáros Alpár a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Találkozott már azzal a jelenséggel, amikor valaki érezhetően pejoratív hangon mondja ki a szót, „falu”?

Él egy sztereotípia, leginkább a városi ember fejében a kistelepülésekről. Hajlamosak úgy gondolni, hogy a falu csupán egy elöregedő település típus, ahonnan minden fiatal menekül, ezért nincs is ott semmire szükség, néhány szociális szolgáltatáson kívül. Nem lehet azon csodálkozni, hogy sokan még ebben a tévképzetben élnek, hiszen

a baloldali Medgyessy- és Gyurcsány-kormányzatok idején, hosszú éveken keresztül tudatosan igyekeztek lezülleszteni, elsorvasztani a kistelepüléseket. Úgy tekintettek a falvakra, mint középkori maradványokra, amelyeket el kell szigetelni annak érdekében, hogy betereljék a fiatalokat a városokba.

Ennek megfelelően százszámra zártak be iskolákat, óvodákat kistelepüléseken, és ezres nagyságrendben lettek munkanélküliek vidéki pedagógusok azokban az években. Tehát semmit nem tettek azért, hogy a falvak elöregedését megállítsák, éppen ellenkezőleg. Pedig a kistelepülésen élők összlakossága régóta az országos átlagot meghaladó mértékben fogyatkozott.

Melyik tényező játszott ebben a folyamatban főszerepet?

Elsősorban az elvándorlás, amelyre azt szoktuk mondani, hogy duplán veszített vele a falu, hiszen a fiatalok költöztek el a falvakból a városokba, tehát azok, akik még gyermekvállalás előtt álltak. Az ő gyerekeik már nagy valószínűséggel az egyik nagyvárosban születtek meg.

Ez a jelenség nagyjából az ötvenes években kezdődött, aztán a hatvanas-hetvenes években tovább fokozódott. Az erőltetett iparosítás miatt szükség volt a városokban a munkáskézre, ezt vidékről, a falvakból felszívva próbálta megoldani az akkori kommunista rezsim.

Ekkor születtek a panelrengetegek a nagyvárosokban. Már akkoriban is szándékos falusorvasztással is igyekeztek a városba terelni a fiatalokat. Ez a folyamat a téeszesítéssel, kolhozosítással, valamint a falusi tudás, a kulákság üldözésével és kiirtásával kezdődött. Mindezzel az addig érvényes falusi értékeket eltörölték, a jellemző falusi életvitelt pedig teljesen ellehetetlenítették. De voltak ennél konkrétabb kényszerítő lépések is a népesség városokba terelésére. Számtalan példa van arra, hogy a fiatalok szülőfalujukban nem kaptak engedélyt házépítésre, pedig szabad terület bőven lett volna. Mit tehettek tehát, ha családot szerettek volna alapítani? Beköltöztek egy városi panellakásba. Sajnos a rendszerváltásnak a magyar falvak is vesztesei voltak, a Gyurcsány-kormányok faluromboló politikája pedig tovább rontott a helyzetükön. A baloldali kormányok kommunista elődeikhez hasonlóan igyekeztek elvágni a falvakat a világtól, hogy a fiataloknak ne legyen más választása, mint a beköltözés.