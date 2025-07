A klímaváltozás korát éljük, ezt ma már senki nem vitatja. Főleg azok nem, akik az Alföldön élnek és nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy micsoda szárazság és forróság tölti be a tájat. Különösen borzalmas volt ebből a szempontból a június, amely az év egyik, ha nem a legcsapadékosabb hónapja szokott lenni, és idén voltak olyan területek, ahol egy csepp eső sem esett. Nem véletlen, hogy mióta meteorológiai mérések vannak Magyarországon, az idei volt a legszárazabb június. Ez pedig borzasztó hatással van a földekre, a termésre, főleg a kukorica és a napraforgó esetében. A kormány megteszi, amit tud, a felkészülést már májusban elkezdte és az aszályvédelmi program keretében több tíz milliárd forintot fordított arra, hogy enyhítése a szélsőséges időjárás okozta bajt. És hogy elérje, hogy a gazdák minél nagyobb területen tudjanak öntözni és mindezt ingyen tehessék meg.

Mondjuk ki nyíltan: egy természeti katasztrófával állunk szemben. Nem olyan hirtelen, mint egy földrengés és nem okoz olyan látványos károkat, mint egy árvíz, de a hatása, a jelentősége legalább akkora, ha nem nagyobb. Emberek ezreinek a megélhetését sodorja veszélybe és áttételesen még komolyabb hatásokat okozhat. Ha ugyanis a gazdáknak nem éri meg termelni, ha veszteségesek, akkor külföldről kell az országba hozni az élelmiszert és annak alapanyagát, amiben jóval kevésbé bízhatunk, mint az itthon előállított termékekben.

Egy felelős kormánynak tehát minden erejével azon kell lennie, hogy támogassa a gazdáit, hogy ahol csak tudja, tegye könnyebbé a dolgukat és segítse őket. Mert a jó minőségű és megfizethető élelmiszer egy ország szuverenitásának és nemzetbiztonságának is kulcsa.

Szerencsére a magyar kormány tudja ezt és már 2010-ben szövetségre lépett a gazdákkal és most, amikor igazán nehéz helyzetben vannak, akkor is teljes mértékben mellettük áll és segíti őket – ezt pedig maguk az érintettek is így látják és el is ismerik.