„Amíg Majka nem igazolt az RTL-hez, nem írt ilyen számot. Nem képmutatás ez?” – már az országhatáron túl is erről beszélnek

Molnár Zsolt az MSZP-ről elmondta, hogy az ellenzék nem csak liberális, ugyanis van még baloldal is, még ha kicsi is és nem tűnik kormányzóképesnek. Úgy fogalmazott, hogy a fesztiválokon, mint amelyiken a Majka-botrány kirobbant, a fiatalok lázadást élnek meg, korábban a szocialistákkal szemben is volt társadalmi elégedetlenség, hasonló helyzetet érez most is. „Az azonban nincs rendben, hogy az erőszak irányába megyünk” – tette hozzá.

Kocsis Máté a szót átvéve arról beszélt, hogy a politika tapasztalati műfaj és amit most lát, olyanra már volt példa, hiszen a választások előtt egy évvel mindig indul egy három pólusú trend, amit az ellenzéki sajtó terjeszt:

a fiatalok elfordultak a Fidesztől, az ellenzék vezet már és a Fidesz fél.

A Fidesz frakcióvezetője szerint, tizenéve hallják ezeket a szólamokat, „nem kell készpénznek venni, amit a közösségi média görbe tükre mutat”.

Elárulta, hogy koncerteken elsősorban nem a fiatalok skandálják a Fideszt gyalázó szólamokat, hanem az előadók, a nézők egy része csak kontráz erre, utánozzák az előadókat, akik szerinte maguk provokálják ki a szidalmakat.

A baloldali propagandasajtó a velük együttműködő művészekkel egy folyamaton megy végig, Majka amíg nem igazolt az RTL-hez, nem írt ilyen számot. Nem képmutatás ez?”

– mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint a választásokon Magyarországon a fiatalok nagy része távol marad, most próbálják őket a gyűlölettel beljebb húzni, páran ebben érdekeltek, mint mondta, ez egy mesterségesen generált folyamat, bűn, amit Majkáék csinálnak.

Simicskó István szerint a különösen aggasztó, hogy egy előadóművész készül az előadásra, komoly koreográfia van, lepróbálják a jeleneteket és mindenki rendben találta a miniszterelnök lelövését, ami nagyon szomorú. A fiatalokra áttérve a KDNP-s politikus elárulta, a fiatalok jelentős része nem látta a korábbi kormányokat, nem tudja, milyen volt a Gyurcsány-kormány.

Voltam fiatal egy ellentétes színű kormány alatt, nem kívánom a mai fiataloknak, hogy ne a mi éránkban legyenek azok”

– vette át a szót Kocsis Máté, majd felsorolta, hogy „nem volt ingyen tankönyv, ingyen jogosítvány, ingyen nyelvvizsgák, SZJA-mentesség, stb.”

„Megértem, hogy mindig jó a hatalomra haragudni, csak ahogy haladunk előre az időben, a fiataloknak is mérlegelni kell, megéri-e a kormányra haragudni, ami intézkedések sorával segíti őket” – jegyezte meg.