„Kétség a fegyverük. Az autoriter vezetők nem mindig kiabálnak. Nem verik az asztalt.Sokszor csak kérdeznek. Sejtetnek. Zavart keltenek. Mert tudják: a biztos tudás veszélyes számukra. De a kétség, a fél és torz információkon keresztüli tájékoztatás totálisan irányítható. A manipuláció modern eszköze már nem a cenzúra, hanem az információ túltermelés.

Elárasztanak féligazságokkal, vágott videókkal, sejtelmekkel, »suttogásokkal«…Nem kell, hogy higgy bennük. Elég, ha már senkinek és semmiben sem hiszel. Ez történik most Amerikában. Trump elnök vizsgálatot rendel el Biden ellen. A vita egyik középpontja: az »autopen« – egy automata aláíró eszköz –, amellyel több hivatalos dokumentumot is hitelesítettek Biden nevében. Ilyet korábban más elnökök is használtak, de most a Fehér Ház jogtanácsosa és az igazságügyi miniszter vizsgálja: történt-e visszaélés.

Például bírók kinevezésekor vagy kegyelmi döntések esetében. A sejtetés lényege, hogy valakik helyettesítették Bident és így minden megkérdőjelezhető a döntései kapcsán…Trump nem tényekkel operál, hanem zűrzavarral.

Trump nem normális. De pontosan tudja, mit csinál. Ezért veszélyes. Mert nem az igazságot keresi – hanem a hatalom útját, bármilyen romokon is vezet az át… És ne legyenek illúzióink. Ez a módszer már nálunk is itt van. A parlamentben. A médiában. Az utcán. Hányszor halljuk itthon politikusok szájából : »csak kérdések merülnek fel…«

Nem. Ezek nem kérdések. Ez valójában a félrevezetés stratégiájának kedvenc, bevezető mondata… A hatalom fenntartásának módszere. És amíg nem ismerjük fel – addig működni fog. EZÉRT KELL MINDIG TÖBB HELYRŐL TÁJÉKOZÓDNI ÉS ABSZOLÚT »TUDATOS« POLGÁRRÁ VÁLNI… Ti azok vagytok, és higgyétek el fél is Tőletek a hatalom… EZ BIZTOS! Kérlek add tovább, mert fontos… Nem lehetünk vakok…”

