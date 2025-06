„A Drogriporter oldalán megjelent cikk komoly vádakat fogalmaz meg, többek között azzal kapcsolatban, hogy a Drogkutató Intézet (DKI) a valóságtól elrugaszkodott, manipulált statisztikaiértelmezést tett közzé a csehországi droghelyzettel és az ott bevezetett törvénymódosításokkal kapcsolatban. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a szerzők nem a tényeket, hanem az álláspontunk szándékos félreértelmezését helyezték középpontba. Ezért szükségesnek tartjuk a pontosítást és a tisztázást.

Nem állítottunk oksági kapcsolatot a törvény és a fogyasztás között. A cikk legsúlyosabb állítása

szerint mi azt sugalmaztuk, hogy a Csehországban elfogadott dekriminalizációs törvény miatt nőtt

meg duplájára a fiatalok kannabisz fogyasztása. Ez félrevezető és hamis értelmezés. A mi

álláspontunk ennél jóval ésszerűbb. Azt mondtuk, hogy amikor egy országban már most is

kiemelkedően magas a fiatalok kannabisz fogyasztása, ahogyan ezt az ESPAD adatai is alátámasztják,

akkor komoly szakmai aggályokat vet fel, ha ebben a helyzetben további liberalizációs lépések

történnek. Ez a megközelítés nem okozati összefüggésre utal, hanem a törvényhozás időzítésének és

irányának kockázatosságára hívja fel a figyelmet. Ezt bárki ellenőrizheti a saját közleményünk

elolvasásával. (Korábbi, hivatkozott elemzéseink elérhetőek a cikk alján található linkeken.)

A használt adatok nem „propaganda”, hanem hivatalos statisztika. Sárosiék azt sugallják, hogy a

Drogkutató Intézet „kormánypropagandát” szolgál ki, amikor drogstatisztikákat idéz. Ezzel szemben a

valóság az, hogy minden adatunk hivatalos európai vagy nemzetközi forrásból származik, jelen

esetben az ESPAD adatait vettük hivatkozási alapul. Az ezekből levont következtetéseinket nem

torzítottuk, nem „sulykoltuk”, hanem bemutattuk, és elláttuk a szükséges értelmezéssel. Aki ezt

propaganda célú adatkezelésnek nevezi, az valójában a hivatalos intézményes adatszolgáltatás

legitimitását kérdőjelezi meg, ami veszélyes precedenst teremthet a szakmai diskurzusban.

Különösen visszásnak tartjuk azt az érvet, amely szerint nem lenne helyénvaló egy már elfogadott

cseh törvényt bírálni. Ez az álláspont nehezen értelmezhető annak fényében, hogy épp a Drogriporter

és a hozzá kötődő aktivista körök korábban olyan magyarországi törvénymódosításokat is élesen

kritizáltak és elleneztek, amelyek még meg sem jelentek, és ezek ellen aláírásgyűjtést is szerveztek.

Úgy gondoljuk, hogy a törvényekkel kapcsolatos véleménynyilvánításnak minden esetben helye van,

a tények ismeretének fényében. De ha ezt másoktól elvitatjuk, miközben magunk is élünk ezzel az

eszközzel, akár a tények ismerete nélkül is, az súlyos következetlenséget és politikai elfogultságot

jelez.

Nem riogatunk, aggódunk. A Drogkutató Intézet nem a pánikkeltés eszközével él. Nem célunk sem a

démonizálás, sem a leegyszerűsítő, félelemkeltő üzenetek terjesztése. Épp ellenkezőleg: szakmai

alapokon állva szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a kockázatokra, amelyek bizonyos

drogreformok társadalmi hatásaihoz kötődnek, különösen a fiatalok körében tapasztalható

fogyasztási trendek tükrében. Ha egy ilyen helyzetben a politika a lazítás irányába mozdul el, azt

szakmai szempontból indokolt megkérdőjelezni. Ez nem propaganda, hanem társadalompolitikai

felelősség.

Őszintén sajnáljuk, hogy ahelyett, hogy a Drogriporter részletesen és objektíven reagált volna a közleményünkben megfogalmazott érvekre, inkább ideológiai címkézést, politikai sugalmazásokat és személyeskedő hangnemet választott. Ez nem szolgálja a valódi szakmai párbeszéd ügyét. Mi ezzel szemben továbbra is nyitottak vagyunk az érdemi vitára, a konstruktív eszmecserére, de ennek feltétele az, hogy ne ferdítsük el egymás állításait, és ne állítsunk be minden eltérő véleményt „propagandának” vagy „manipulációnak”.

Kérjük az olvasókat, hogy ne másodkézből formáljanak véleményt a Drogkutató Intézet

álláspontjáról, hanem olvassák el közvetlenül a közleményünket. A szakmai tisztesség és a hiteles

tájékoztatás ezt kívánja meg.

Az eredeti elemzésünk itt érhető el: Semmilyen adat nem támasztja alá a cseh legalizációs döntést.Vesztükbe rohannak? – Drogkutató Intézet”