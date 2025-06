Orbán Viktor egyértelművé tette Ukrajna jövőjét: „már 2 millió 200 ezren álltunk itt az úton, és mondtuk azt, hogy az EU-ba nem vezet út” (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy csütörtökön a Voks2025 több mint 2 millió szavazatával megállítottuk Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását.

Magyarország tegnap bejelentette, hogy nem járul hozzá az első tárgyalási fejezet megnyitásához.

Az uniós vezetők ezzel nem értenek egyet: ők azt akarják, hogy Ukrajna minél hamarabb tagja legyen az Európai Uniónak, és keresik a megoldást arra, hogy a magyarokat félretolják” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor ennél a pontnál leszögezte, hogy eddig sem ment nekik, „pedig eddig egy magam álltam az útjukban.

Most azonban már 2 millió 200 ezren álltunk itt az úton, és mondtuk azt, hogy erre nem vezet út”

– szögezte le a miniszterelnök.

Orbán arra is kitért, hogy értjük az ukránokat, látjuk a rendkívül nehéz helyzetüket, a hősies küzdelmüket is látjuk, valamint azt is, hogy segítségre van szükségük.

De mi úgy akarunk nekik segíteni, hogy közben magunkat nem tesszük tönkre”

– zárta gondolatmenetét a magyar kormányfő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

