Teljesen elgurult a gyógyszer: Magyar Péter már megint az igazságszolgáltatás szereplőit fenyegeti

Ismét vádaskodva menekült előre mai Facebook bejegyzésében Magyar Péter, aki azzal riogatott: a kormány arra készül, hogy „hamis politikai propaganda célból, koholt vádak alapján büntetőeljárást indítsanak, őrizetbe vegyenek és letartóztassanak egy volt vezérkari főnököt, azaz Ruszin-Szendi Romuluszt.”

Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!

– üzente meg félreérthetetlenül a mostanában éppen a megbékélést a zászlajára tűző Magyar, hozzátéve egyben azt is, hogy ugyanez érvényes akkor is, ha a fent említettek hallgatnak vagy ha engedelmeskednek. A Tisza vezére még arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak bűncselekmények, amelyek nem évülnek el.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter támad vagy fenyeget (nem csak újságírókat, ahogy azt korábban tette), hanem az igazságszolgáltatás szereplőit is: rendőröket, ügyészeket, bírókat.

Ezt csinálta például februárban, amikor azt nehezményezte, hogy a Vogel Evelinnel kapcsolatban tett feljelentése nyomán indult nyomozásban állítása szerint még semmilyen nyomozati cselekmény nem történt.

Mint írta „a »nyomozó« hatóság azért sem tett semmit, hogy megakadályozza a bűncselekménnyel megszerzett, utólag összevágott és meghamisított, magánbeszélgetések további nyilvánosságra hozatalát és terjesztését”. Magyar felszólította az eljáró rendőrséget és ügyészséget, hogy „ne kollaboráljon a korrupt hatalommal és végezze el a törvényben előírt feladatait és hallgassa ki az ügy gyanúsítottjait.”