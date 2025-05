Megbukott a számlagyár – befejezte a NAV a nyomozást a baloldal titokzatos háttérembere ellen

Lezárták a nyomozást a parkfenntartási biznisz kulcsfigurája, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt és társai ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet az eljárást felügyelő Baranya Vármegyei Főügyészségtől. Az ügyben egyébként összesen 25 gyanúsított van, az ügyészi döntés, azaz hogy vádat emelnek-e a bűnbanda ellen, még nem született meg – tették hozzá.

Az összeállításban felidézték, hogy Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt.

Ez az az ügy, amelyről 2023 novemberében Lakat alatt a számlagyár című videós közleményében számolt be a NAV. Az akkor közzétett felvételen is látszott, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit – melyből mindössze 20-at gyártottak – és egy Lamborghini Urust foglaltak le.

A Ferrari sportautó csomagtartójában ráadásul 1,1 millió euró is lapult, egy SPAR-os szatyorban.

Szocialista „nagyhalak” a vádlottak padján

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a sokáig letartóztatásban ülő, márciusban bűnügyi felügyeletbe helyezett Z. Zsoltról – a leginkább szocialista „nagyhalakat” érintő – zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában.

Fuzik Zsolt neve pedig onnan lehet ismerős, hogy a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával még 2021 nyarán csapott le rá.

A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat.

A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat – idézte fel a Magyar Nemzet.

Fuzik később alkut kötött és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

A hazugságvizsgálaton is átment vallomásának köszönhetően került a vádlottak padjára többek között Horváth Csaba volt szocialista zuglói polgármester, Tóth Csaba helyi MSZP-s erős ember, Baja Ferenc, a Horn-kormány egykori minisztere, továbbá Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő, illetve egy jobboldali szereplő is – sorolták.

Fuzik Zsolt azt is elmondta, hogy Z. Zsoltra a zuglói ügyben Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége.

Vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt vele szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. Ugyanakkor a vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett a koronatanúnál.

Gyanús kapcsolódások – fókuszban a Hagyó-árvák

Emlékezetes továbbá, a Fuzik- és a Z. Zsolt-féle számlagyárak ügyében közös metszéspontok lehetnek, a parkolási és a zöldfelület-kezelési/parkfenntartási bizniszt bonyolító kör tagjai ugyanis jól ismerik egymást. Ilyen közös metszet a baloldali politikusokhoz, önkormányzatokhoz fűződő kapcsolat is. Z. Zsoltnál ez talán még szembetűnőbb, hiszen a Szabad Európa egy korábbi cikksorozatában arról írt, hogy

Z. évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán a Molnár Zsolt köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal.

Ezt a baráti kört egyébként a 2010-ben letartóztatott Hagyó Miklós egykori szocialista politikus hálózataként tartották számon. A Szabad Európa forrásai Hagyó-árvákként is emlegették ezt a társaságot.

A lap forrásai ide sorolták még az MSZP pártszakadása óta a DK-ban politizáló, a tavaly júniusi választáson újpesti polgármesterré választott Trippon Norbertet és a II. kerületi polgármestert, Őrsi Gergelyt is – írta a Magyar Nemzet.

A lap arra is rámutatott, hogy ezek után nem meglepő, hogy a Z. Zsolt-féle céghálózat több ellenzéki kerülettel is összefonódott, ami számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Az érintett kerületek között ot van Újbuda, Zugló, a II. kerület és Óbuda is.

Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során – írta a lap.

