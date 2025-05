Már a szlovákok is ránk irigykednek – elemzőik olyat javaslatot tettek, amelyet Orbán Viktor sosem támogatna

Megkongatta a vészharangot a szlovák gazdaság felett a Dáta bez Pátosu elemzőcsapat – írta cikkében a vg.hu, emlékeztetve arra, hogy elmúlt napokban folyamatosan publikálták a különböző országok friss GDP-adatait, és az eredményekre nem mindenki lehet büszke.

Bár Szlovákia első negyedéves adatát még nem hozták nyilvánosságra, a várakozások szerint nem lesz túl fényes az eredmény. Az elemzők szerint Szlovákia hamarosan az élmezőnyben foglalhat helyet a költségvetési hiány és az adósságnövekedés listáján.

Emlékeztettek, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Szlovákia 2025-ös GDP-növekedési kilátásai 1,3 százalékra csökkentette, az éves inflációt pedig 3,7 százalékra becsülte. Pedig pont fordítva kellene lennie. Az elemzésben aggodalmuknak adnak hangot, hogy

nemcsak Csehország, hanem Magyarország is lehagyhatja Szlovákiát,

annak ellenére, hogy nálunk sem rózsásak a kilátások.

Ahogy kifejtik Csehország vasútvonalakba, pályaudvarokba, autópályákba, hidakba, stadionokba, repülőterekbe, kollégiumokba és egyetemekbe fektet be. Magyarország kapcsán padig azt emelik ki, hogy bár hazánk is szembenéz a növekvő adóssággal, de legalább a GDP általában nő. Magyarország is beruház az infrastruktúrába, jó példa erre a sport és

irigykedve írtak arról, hogy nálunk van Formula-1, volt Giro d'Italia nagy rajt és több világbajnokság, illetve Európa-bajnokság is.

Az elemzők ugyanakkor olyan javaslatokkal állnak elő, amelyet a magyar kormány biztos nem támogatna idehaza: így a 13. havi nyugdíj felének eltörlése, megszorítások, és a közműdíjakra vonatkozó kedvezmények ritkítása. Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában is megerősítette: hiába a brüsszeli nyomás, a magyar kormány számára továbbra is kiemelt jelentőségű a családokat szolgáló rezsicsökkentés megvédése, így a szlovák elemzők által javasoltakhoz hasonlókba Magyarországon sosem menne bele a kormány.