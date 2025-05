Lázár János bejelentette: vasárnaptól 20 perc késés után visszajár a jegyárak fele

Közlekedésinfót tartott Lázár János, amelyen Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is részt vett. A miniszter bejelentette, hogy a MÁV-csoport 50 ezer dolgozójával hároméves bérmegállapodást kötöttek. Lázár János találkozni fog majd júniusban a szakszervezetek (összesen 37) vezetőivel, hogy a bérekről tárgyaljon.

Lázár János arról is beszélt, hogy sikeres volt az országos vármegyebérlet és a tarifareform, hiszen sokkal többen használják a tömegközlekedést most, mint valaha,

tavaly már meghaladta az utazások száma az egymilliárdot.

Mint fogalmazott: sikerült rácáfolni arra, hogy az árcsökkentéssel milliárdos veszteségei lesznek a MÁV-nak, hiszen olcsóbban adtak el sokkal több jegyet, így a bevételek nem csökkentek.

Jegyárak visszatérítése

Lázár János a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy amennyiben egy jármű (legyen az busz vagy vonat) legalább 20 percet késik,

akkor a vásárlót a jegy árának 50 százalékos visszatérítése illeti meg.

Vonatkozik ez azokra is, akik fizikailag váltanak jegyet, illetve az applikációban is be lehet kapcsolni az erre vonatkozó késési biztosítás funkciót, amely automatikus visszatérítést jelent.

A MÁV tehát objektív felelősséget vállal a késésekért, és ez igaz a Volánra is. Emellett 2026 elejére a MÁV-nak és Volánnak nem lesz olyan mosdója, ami ne lenne felújítva, az InterCity-ken pedig már jelen vannak menet közbeni takarítók. A miniszter 1200 mosdó felújításáról beszélt, amely 750 helyszínen újul meg, s mindez 6,5 milliárd forintba fog kerülni a MÁV-csoportnak.

Vasútállomások felújítása

Lázár János arról is beszélt,

hogy a MÁV továbbá megkezdi 36 vasútállomás felújítását is a közel jövőben.

Lázár János azt is kifejtette, hogy már dolgoznak a korábban megígért 1000 új busz beszerzésén, ezeknek egy részét a napokban forgalomba is állítják. Az újabb mozdonyok beszerzéséről elárulta: az eddigiek mellé 2026-ban újabb 30 mozdonyt bérelnek, Magyarországon egy nap 200 mozdony fut, ebből 100 hamarosan bérelt lesz majd. Ezek a mozdonyok korszerűbbek az elöregedett flottánál, ami szerinte segítheti a késések csökkentését.

Emellett száz kocsit újítottak fel, idén 50-nel több InterCity lesz a magyar síneken, mint tavaly.

A miniszter végül arról is beszélt, hogy több autóbusszal készülnek a nyárra, ezzel támogatva meg a MÁV-ot: „A magyar vasúti hálózatot üzemeltetni negyven fokban nagyon nehéz” – mondta Lázár János, aki napi egyszeri klimatizált eljutást ígért az ország minden pontjára, ez a klímagarancia.

Továbbá felújítják és karbantartják a balatoni, illetve az oda tartó vasútvonalakat; a sínek felhevülése ellen úgy küzdenek majd, hogy egy rövid szakaszon, tesztjelleggel fehérre festik a síneket, ezt a déli országokból lesték el.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka