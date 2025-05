Így ér véget a májusi nyár – vasárnap szupercellák is kialakulhatnak

Közeledik a lehűlést hozó hidegfront, ami egyelőre véget vet a nyárias melegnek, ezzel együtt azonban jelentős csapadékot is kap az ország. Vasárnap még főleg a záporok, zivatarok hoznak csapadékot az északi, északnyugati területekre,

helyenként 30 milliméternyi eső is hullhat, mindemellett szupercellák is kialakulhatnak

– írja az Időkép.

Hétfőn az említett térségekbe már csak csendes, áztató eső érkezik, míg az ország déli felén nagyobb záporokra, zivatarokra kell számítani.

A portál előrejelzésében hangsúlyozta, hogy az esőre nagy szüksége is van a földeknek: az Alföldön és a Kisalföldön is nagy területen alakult nagyfokú és közepes aszály. Ezen enyhíthet majd a most érkező csapadék.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***