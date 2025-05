„Ezzel a háború sokkal közelebb kerül hozzánk” – Lázár János is nekiment Ursula von der Leyennek (VIDEÓ)

Lázár arról is beszélt, hogy „Ukrajna be fogja húzni az Európai Uniót is a háborúba”. De a MÁV és a vasutak állapotával kapcsolatban is válaszolt, mikor elmondta, hogy „hároméves bérmegállapodás van a MÁV-ban működő mintegy 31 szakszervezettel”. A miniszter szerint a fő probléma az, hogy egy 30 esztendős infrastruktúráról van szó, de elmondta, hogy ezen dolgoznak, és „ma is a kormány forrásokat biztosított a vasútfejlesztéshez”. Azt is hozzátette, hogy „az Európai Beruházási Banktól 1 milliárd hitelt veszünk fel, és 1 milliárd eurót teszünk mellé”, majd ezt kiegészítette azzal, hogy csak a magyar vasúti pálya kaphat 880 milliárd forint értékű fejlesztést.

Én egy 10 pontos akciót hirdettem miniszteri akciótervként, aminek a legfontosabb pontja az, hogy június elsejétől, ha a vonat késik, akkor 20 perc után visszaadjuk a jegyár mintegy 50 százalékát”

– mondta el a kormány építési és közlekedési minisztere.

Rákosrendezőről Lázár János annyit árult el, hogy folyamatosan várja a fővárosi képviselőket az egyeztetések miatt, de eddig nem történt előrelépés, pedig „azt tudom mondani, amit már eddig is megüzentem és mindig is vallottam, hogy a tulajdonost, a fővárosi önkormányzatot és a főváros polgárait mindenben támogatni fogom, én nem leszek kerékkötője annak, hogy a főváros egy jó projektet hajtson itt végre.”