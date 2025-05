Ezek a fejlesztések nem valósulnak meg Budapesten Magyar Péterék brüsszeli árulása miatt (VIDEÓ)

A Reakció legújabb adása újabb forró témát vett górcső alá: Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója volt Kacsoh Dániel vendége, akivel nemcsak a budapesti fejlesztések megrekedéséről, hanem az ellenzéki politizálás következményeiről is szó esett. A beszélgetés során Kőrösi élesen bírálta Magyar Pétert és az ellenzéki EP-képviselőket, akik szerinte brüsszeli fellépésükkel akadályozták meg, hogy Magyarország – azon belül pedig Budapest is – hozzájusson az uniós források egy részéhez.

A Budapest Műhely alapítója elmondta, ez azért különösen fájó dolog, mert a támogatásokból megvalósulhatott volna a HÉV-vonalak korszerűsítése.

Ha ezek a pénzek megérkeztek volna Magyarországra, azon belül is Budapestre, akkor már jó eséllyel gyártanák az új HÉV-szerelvényeket

– hangsúlyozta a vendég. Úgy látja, hogy a baloldal a saját politikai hasznát a budapestiek érdekei elé helyezi, még akkor is, ha ennek közvetlen vesztesei a főváros lakói.

A műsorban szó esett a hetedik kerület jövőjéről is, amely Kőrösi szerint a baloldali városvezetés hibás döntései nyomán könnyen nyomornegyeddé válhat. Az elhibázott várospolitikai lépések következményei már most is érzékelhetők – állítja –, és ha nem történik változás, az elkövetkező években drámai szociális problémákkal nézhet szembe a belváros.

A Reakció ezen epizódja nemcsak éles kritikát fogalmaz meg, hanem komoly kérdéseket vet fel a budapesti közélet állapotáról és jövőjéről. Érdemes megnézni azoknak, akik nem közömbösek a főváros sorsa iránt.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!