„Ezen is mindig sírtam. Mi tagadás, még most is. Pedig ki kellene számolnom, mennyibe is fájna, hogy Törőcsik jobbágy jóval munkaidőn túl ilyesmikkel foglalkozik. Pedig »comingoutolhatna« is.

Talán most, anyák napján nem is virágot viszek édesanyámnak, hanem egy kimutatást. Excel-táblázatot, amiben ott lesz feketén-fehéren minden. Éjszakai virrasztás skarlátos gyerek mellett, 1970-ben, akkor húszforintos órabérben tizenkét órán át, az annyi mint 240 forint, ma 24 ezer; és így tovább. De lehet, elzavarna…

Mit lehet tenni?

Megvan! Hát hiszen a gyermekes édesanyák adómentessége éppen a »láthatatlan munkáért« járó fizetés, nem? Cseh Katalin szerint biztosan nem. Ugyanis az csak »éket ver gyerekes és gyermektelen nők közé«. Nehéz lehet megfelelni Cseh Katalinnak. Éppen ezért meg sem kell próbálni. Majd a Berg. Ők maradjanak ott, a túlsó parton, elérhetetlen messzeségben. Mi meg éljünk tovább, mint a normális emberek. És olvassunk Mórát. Meg József Attilát.

»Már egy hete csak a mamára / gondolok mindíg, meg-megállva. / Nyikorgó kosárral ölében, / ment a padlásra, ment serényen.«

Jézusom, az mennyibe kerülhetett…”