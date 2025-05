Brüsszel kimondta: ha szükséges, meg fogják kerülni Magyarország vétóját

Létezik egy alternatív forgatókönyv

Rámutatott, az EU arra is felkészült, hogy miként tartsa meg a gazdasági nyomást Oroszországon, amennyiben Magyarország júliusban megakadályozza a szankciók meghosszabbítását. Ugyanakkor hangsúlyozta, Brüsszel továbbra is az egység fenntartására törekszik a tagállamok között, bár van egy alternatív forgatókönyv is. A tárgyalások Washingtonnal és más nemzetközi partnerekkel folytatódnak annak érdekében, hogy

a nyugati szankciós rendszer hatályban maradjon.

A Financial Times megjegyezte, hogy az EU-s szankciók elfogadására alternatív megoldás lehet, ha a nemzeti kormányok egyénileg hoznak döntéseket, például Belgium közvetlen intézkedéseket foganatosít. Belgium azonban nem kommentálta a helyzetet.

Kallas végső soron azt is leszögezte, hogy az EU nem fogad el bármilyen békemegállapodást. Szerinte egyetlen uniós ország sem ismerné el Krím Oroszországhoz való tartozását, amely az amerikai javaslatok egyik eleme, de Kijev számára nem elfogadható. Ezt az álláspontot az EU világosan és következetesen képviseli: Krím Ukrajnához tartozik.

Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet