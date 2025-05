„Az aggodalom jogos” – Szijjártó Péter is elmondta a véleményét az átláthatósági törvényről (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külügyminiszter egy sajtótájékoztatón reagált Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársának kérdésére, amelyben a riporter felidézte, hogy Tineke Strik, az Európai Parlament holland „magyarországi jelentéstevője” kedden bejelentette, hogy kezdeményezi szerda délutánra, hogy vegyék az Európai Parlament ülésén napirendre a magyar átláthatósági törvényt. A riporter hozzátette: Strik elmondta, hogy „mennyire aggódik emiatt”.

A külügyminiszter szerint „az aggodalom jogos, csak rossz helyre címzik”, mert szerinte nem az átláthatósági törvény miatt kellene aggódni, hanem amiatt, „hogy egy európai uniós tagország belügyeibe súlyosan beavatkoznak kívülről”. A külügyminiszter úgy fogalmazott,

Magyarország belügyeibe súlyos beavatkozási kísérletek történtek az elmúlt időszakban, amit a kormány nem fog elviselni.”

Szijjártó Péter emlékeztetett: külső beavatkozás történt a 2022-es parlamenti választás során is, és szerinte „akik akkor beavatkoztak, elkezdtek ismételten mozgolódni”. Úgy véli, ezek az erők most a magyar emberek Ukrajna uniós csatlakozásáról alkotott véleményét próbálják hitelteleníteni, és befolyásolni akarják a következő választásokat is. Ezért – tette hozzá – „végig visszük az átláthatósági törvényt”, és „megakadályozzuk, hogy kívülről finanszírozott ügynökök, kívülről finanszírozott szervezetek, külföldről finanszírozott emberek akarják befolyásolni a magyar emberek véleményét”.

A videót itt tekintheti meg:

