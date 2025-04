Pressman ott ütötte a kormányt, ahol csak tudta, de utolsó bosszúja is öngól lett

Az pedig a jogállamiságot leghangosabban követelők közül is sokakat megdöbbentett, hogy Pressman két ízben is találkozott a kormánykritikus Országos Bírói Tanács vezetőivel, hogy a szervezetnek az igazságszolgáltatási rendszerben betöltött szerepéről beszéljenek; ez ugyanis komoly támadásként volt felfogható a bírói függetlenséggel szemben. Az Országos Bírósági Hivatal is aggasztónak nevezte a találkozót, mondván, az indokoltsága és a jogszerűsége is vitatható. Egyébként az egyik bíró, Matusik Tamás a napokban is bekerült a hírekbe, ő engedte szabadon a csepeli droglabor két gyanúsítottját.