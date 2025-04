Úgy lefújták David Pressman buliját a főnökei, hogy szóhoz sem jut

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt kedden, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter lekerült az amerikai szankciós listáról. Mint ismert, a tárcavezetőt még a Joe Biden-féle demokrata kormány tette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek listájára 2025. január 7-én. A döntést David Pressman korábbi amerikai nagykövet jelentette be, aki nemsokkal később elhagyta Magyarországot is.

A fejlemények azonban vagy elkerülték az egykori diplomata figyelmét vagy csalódottsága miatt nem kívánja azt kommentálni,

mivel egyik közösségi oldalán sem reagált a történtekre.

Ezzel szemben Robert Palladino, az Egyesült Államok ügyvivője rövid X-üzenetben reagált a bejelentésre, melyben hangsúlyozta, „ez örömteli hír, és jelentős lépés az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolat előmozdítása felé”.