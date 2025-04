Bocsánat, nem hallom a Trump-kormány fülsiketítő korrupcióvádját Magyarországgal szemben, mert zörög a sárhányó

Angolul mondták, hogy a Magyarország szolgálatától elszokottak is értsék:

Entöl Rógen iz nát korápt.

Nem egész három hónappal a Trump-adminisztráció hivatalba lépése után az amerikai pénzügyminisztérium levette Rogán Antalt az OFAC SDN szankciós listájáról, melyre a Magnitsky-törvény alapján került. A „corrupt Hungarian official” semmi konkrétummal alá nem támasztott politikai terméke tehát élt mindenestül kilencvenkilenc napot.

Gondolhatjuk persze, hogy mindez nem túl nagy segítség a magyar családoknak; nem lesz olcsóbb a kenyér, erősebb a forint és kelendőbb a villanyautó attól, hogy a magyar kormány egy minisztere nem senyved tovább egy szégyenlistán, amelyen eddig senyvedett. Ez önmagában Rogán Antalon kívül meglehetősen keveseknek fontos.

Az viszont sokaknak, hogy a világon többen vagy kevesebben állnak-e be az országgal szemben felhasználható leggyilkosabb és leghatékonyabb politikai fegyver ágyúfészkébe.

Hogy mennyien hiszik el azt a szemenszedett hazugságot, hogy a minden politikai rendszerben jelenlévő korrupció magyarországi formái egészen speciális, nemzetrontó, intézményesített szörnyűségek lennének, amik miatt a hazánk diszkriminációt, forrásmegvonást és megvetést érdemel. Hogy teljesen normálissá és általánossá válik-e az, hogy akinek Magyarországgal bármiféle baja van – nem szereti a háborús politikánkat, a Kína-politikánkat, az LMBTQ-politikánkat, a bevándorláspolitikánkat, az Izrael-politikánkat, a gazdaságpolitikánkat vagy bármi mást –, annak ezekben az ügyekben meg sem kell vívnia velünk a tárgyi vitát, s elég helyette artikulálatlanul rikácsolnia valamit az óh, be rémségesen szörnyű magyarországi korrupcióról. Ez a kérdés a fontos, nem önmagában Rogán Antal,

mert e politikai fegyverrel rabolnak el a magyaroktól a kormányváltás érdekében súlyos eurómilliárdokat időnként arculatot váltó, de szerep- és jogfolytonos ellenzékünk gazdái.

Az Amerikai Egyesült Államok most teljesen világossá tette, hová áll ebben az ügyben: Magyarország oldalára. Bizonyosan vannak és lesznek vitás pontok az USA és Magyarország között a Trump-kormány alatt is, de ezt a mocskos, gusztustalan fegyvert – a minden más vita lefolytatását feleslegessé tevő proxykorrupciózást – nem használják ellenünk. És adtak Trumpék egy nagy és megérdemelt pofont azon a magyar ellenzéki sajtómunkásoknak is, akik (bizonyára saját kútfőből, haha) szépen kifőzték azt a teljesen imbecilis narratívát is, mely szerint Trump az Európai Unióval szembeni vámjait a hatalmas kereskedelmi akadályt jelentő magyarországi korrupció miatt vezette be. (Egy lócitromot, mama, természetesen, hiszen a magyarországi korrupcióról hazudozó jelentést még a Biden-kormány készítette elő a David Pressman vezette nagykövetség mindig objektív és tárgyilagos információi alapján, Trumpék bűne legfeljebb az, hogy nem vették ki utólag azt a pár mondatot.) De innentől kezdve a helyzet egyértelmű, ugye, kollégák? Bocsánat, de nem hallom a Trump-kormány fülsiketítő korrupcióvádját a magyar kormánnyal szemben – zörög a sárhányó. Miközben az ellenzék Pressman jelentéseit lóbálja feszt, Trumpék egy pillanat alatt leszedték Rogán Antalt a korrupciós szégyenlistáról,