Összefogott a két fővárosi egyetem, hogy bölcsészeket mentsen

Természetesen a KGRE érintett képzésekben résztvevő hallgatói változatlan feltételekkel fejezhetik be tanulmányaikat a református egyetemen, vagy éppen átvételüket kérhetik a PPKE-re. A nyilatkozat során az is nyilvánvalóvá vált, hogy utóbbi azzal is támogatja a képzések eredményes befejezését, hogy az eredeti tantervtől eltérő vagy a képzési időt túllépő hallgatók számára a saját képzésein hosszabb távon is biztosítja a szükséges tantárgyak vendéghallgatói jogviszonyban való teljesítésének lehetőségét.

Nyitókép: PPKE