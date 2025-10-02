Újabb fricska a normalitásnak: indiai drag queen okítja majd a Harvard diákjait

A New York Post beszámolója szerint a világ egyik legrangosabb egyeteme, a Harvard drag queent nevezett ki vendégprofesszornak a 2026-os tavaszi félévre. A Tufts Egyetemről érkező, indiai származású Kareem Khubchandani a nemi és szexualitási tanulmányok programjában fog tanítani.

A Harvardon tanító Kareem Khubchandani „civilben”

Forrás: X

Az oktató hírhedt arról, hogy gyakran „LaWhore Vagistan” néven, drag kosztümbe bújva tartja az előadásait.

Khubchandani alteregója több mint egy évtizede része pedagógiai munkájának, saját bevallása szerint LaWhore a pakisztáni Lahore város nevéből és a whore, azaz ribanc, angol szó keverékéből született, míg Vagistan az indiai szubkontinensre utal (nyilván némi „egyéb” áthallással... – a szerk.).

A Johns Hopkins University Pressnek korábban így mutatkozott be: