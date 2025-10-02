Újabb fricska a normalitásnak: indiai drag queen okítja majd a Harvard diákjait
2025. október 02. 16:15
Sikerült elérni az amerikai felsőoktatás mélypontját?
A New York Post beszámolója szerint a világ egyik legrangosabb egyeteme, a Harvard drag queent nevezett ki vendégprofesszornak a 2026-os tavaszi félévre. A Tufts Egyetemről érkező, indiai származású Kareem Khubchandani a nemi és szexualitási tanulmányok programjában fog tanítani.
Az oktató hírhedt arról, hogy gyakran „LaWhore Vagistan” néven, drag kosztümbe bújva tartja az előadásait.
Khubchandani alteregója több mint egy évtizede része pedagógiai munkájának, saját bevallása szerint LaWhore a pakisztáni Lahore város nevéből és a whore, azaz ribanc, angol szó keverékéből született, míg Vagistan az indiai szubkontinensre utal (nyilván némi „egyéb” áthallással... – a szerk.).
A Johns Hopkins University Pressnek korábban így mutatkozott be:
A nevem LaWhore Vagistan, a megszólításom »she« vagy »néni«. Azért választottam a nevet, mert családom gyökerei Lahore-ból erednek – és nos, kicsit ribanc is vagyok.”
Khubchandani a 2024–25-ös tanévben két kurzust vezet:
tavasszal a „RuPaulitics: Drag, Race, and Desire” című órát, amely a RuPaul’s Drag Race című televíziós show társadalmi-politikai jelentőségét vizsgálja,
ősszel pedig a „Queer néprajzot”.
A professzor több könyv szerzője, köztük a Decolonizer Drag (Dekolonizáló drag) és az Ishstyle: Accenting Gay Indian Nightlife (Ishstyle: A meleg indiai éjszakai élet hangsúlyai), idén ősszel pedig bemutatja legújabb művét, Lessons in Drag (Leckék drag-ben) címmel.
A kinevezés híre alig napokkal azután látott napvilágot, hogy Donald Trump elnök felszabadított 2,4 milliárd dollárnyi, előzetesen blokkolt szövetségi támogatást a Harvard számára, miután az egyetem beleegyezett, hogy új szakiskolákat indítson.
A felsőoktatási intézmény eddig is komoly ideológiai és anyagi csatákat vívott a Trump-kormányzattal, amely igyekszik rászorítani az Egyesült Államok egyetemeit arra, hogy felszámolják a woke jelenségeket a működésükben. Ezzel a lépéssel a Harvard Egyetem valószínűleg továbbra sem lopja be magát az adminisztráció szívébe.