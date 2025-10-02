Ft
10. 02.
csütörtök
Újabb fricska a normalitásnak: indiai drag queen okítja majd a Harvard diákjait

Újabb fricska a normalitásnak: indiai drag queen okítja majd a Harvard diákjait

2025. október 02. 16:15

Sikerült elérni az amerikai felsőoktatás mélypontját?

2025. október 02. 16:15
null

A New York Post beszámolója szerint a világ egyik legrangosabb egyeteme, a Harvard drag queent nevezett ki vendégprofesszornak a 2026-os tavaszi félévre. A Tufts Egyetemről érkező, indiai származású Kareem Khubchandani a nemi és szexualitási tanulmányok programjában fog tanítani.

A Harvardon tanító Kareem Khubchandani „civilben”
A Harvardon tanító Kareem Khubchandani „civilben”
Forrás: X

Az oktató hírhedt arról, hogy gyakran „LaWhore Vagistan” néven, drag kosztümbe bújva tartja az előadásait.

Khubchandani alteregója több mint egy évtizede része pedagógiai munkájának, saját bevallása szerint LaWhore a pakisztáni Lahore város nevéből és a whore, azaz ribanc, angol szó keverékéből született, míg Vagistan az indiai szubkontinensre utal (nyilván némi „egyéb” áthallással... – a szerk.).

A Johns Hopkins University Pressnek korábban így mutatkozott be:

A nevem LaWhore Vagistan, a megszólításom »she« vagy »néni«. Azért választottam a nevet, mert családom gyökerei Lahore-ból erednek – és nos, kicsit ribanc is vagyok.”

Khubchandani a 2024–25-ös tanévben két kurzust vezet:

  • tavasszal a „RuPaulitics: Drag, Race, and Desire” című órát, amely a RuPaul’s Drag Race című televíziós show társadalmi-politikai jelentőségét vizsgálja,
  • ősszel pedig a „Queer néprajzot”.

A professzor több könyv szerzője, köztük a Decolonizer Drag (Dekolonizáló drag) és az Ishstyle: Accenting Gay Indian Nightlife (Ishstyle: A meleg indiai éjszakai élet hangsúlyai), idén ősszel pedig bemutatja legújabb művét, Lessons in Drag (Leckék drag-ben) címmel.

Kareem Khubchandani drag maskarában
Forrás: X

A kinevezés híre alig napokkal azután látott napvilágot, hogy Donald Trump elnök felszabadított 2,4 milliárd dollárnyi, előzetesen blokkolt szövetségi támogatást a Harvard számára, miután az egyetem beleegyezett, hogy új szakiskolákat indítson.

A felsőoktatási intézmény eddig is komoly ideológiai és anyagi csatákat vívott a Trump-kormányzattal, amely igyekszik rászorítani az Egyesült Államok egyetemeit arra, hogy felszámolják a woke jelenségeket a működésükben. Ezzel a lépéssel a Harvard Egyetem valószínűleg továbbra sem lopja be magát az adminisztráció szívébe.

***

Fotó: X

