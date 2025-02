Kell a hazának bölcsész, csak nem végtelen számban. Középszerűből pedig egy darab sem kell

Végül pedig elérkezünk a bölcsészek és a demokrácia viszonyához, ahol megjegyezném: azért az kívánatos lenne, ha semelyik tudományág nem gondolna túl sokat magáról, s nem tartaná a demokratikus látásmód egyetlen letéteményesének magát. Az, hogy a nyugati világban bizonyos bölcsészet- és társadalomtudományi szakokon nem a tudományos eredmény politizál, hanem politikai megfontolásból születnek tudományos művek, azaz az adófizető az egyetemekre szánt pénzéből is politikát finanszíroz:

köztudomású tény és cseppet sem érték.

Az egyetemekről kiindulhatnak tektonikus erejű társadalmi változások, de ennek nem a széles bázisú bölcsészképzés a feltétele. 1956-ban a forradalom egyetemi központjai a Műegyetem és annak akkor még önálló építőmérnöki kara voltak, s a kommunista politikai nevelés, a feleslegesen átpolitizált, ám kötelező bölcsész- és társadalomtudományi tárgyak eltörlése volt az egyetemi ifjúság egyik legfontosabb követelése.

A fiatalok, köszönik, tudnak lázadni, vérüket a demokráciáért áldozni akkor is, ha egyetemükön nincsen két fő kedvéért fenntartott színháztudományi mesterképzés vagy megszűnt a germanisztika.

Ugyanígy képesek, mint például a bécsi lobaui autópálya, a tömeges egyetemi FPÖ- és AfD-ellenes tüntikék vagy a MOME ügyében, teljesen értelmetlen aktivista túlmozgásra is. Régen rossz és mindent elmond a középiskolai történelemoktatásról, ha a diákból állampolgárt nevelni már szavazókorban, az egyetemen kell. Az állam nem hagyhatja veszni a gazdaságilag életképtelen humán tudományokat – de nem is feladata odaállítani minden sarokra egy esztéta-germanistát intézetestől. Kell a hazának bölcsész, csak nem végtelen számban. Képzőhely is kell – amennyi igény van. Azaz kevesebb, de jobb, mint a mai.