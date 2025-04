Kibírta nevetés nélkül Horn Gábor: felmérésük szerint a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát

A Republikon Intézet hétfőn közölte, hogy nemrégiben kutatták a magyar válaszadók hozzáállását az ukrán EU-tagsághoz, és az találták, bár megosztott a társadalom, a magyarok többsége ellenzi azt. Differenciálva a válaszlehetőségeket a csatlakozás időtávja szerint azonban némileg eltérő képet kaptak.

Az árnyaltabb kép

A felmérés szerint a magyar válaszadók 46 százaléka nem támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióba.

A válaszadók harmada támogatná az ukránok felvételét, ha az a többi tagjelöltre vonatkozó szabályok szerint zajlik, nagyjából 7-10 év alatt. További 15 százalék a gyorsított tagfelvételt is támogatná Ukrajna esetében, ha az nagyjából 3-4 éven belüli csatlakozást jelentene. Így összesen a teljes népesség 47 százaléka támogatja az ukrán EU-tagságot, egy hajszálnyival többen, mint ahányan ellenzik azt – a Republikon szerint.

A helyzet tisztázása végett kormány véleménynyilvánító szavazást indít, ahol el fog dőlni, hogy mit gondolnak valójában a magyarok.

Ukrajna EU-tagságának többek között azért van jelentősége, mert

a Tisza Párt szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz szerint, ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor elképzelhető, sőt jogos lenne katonákat küldeni Ukrajnába.

Külön érdekesség, hogy az Európai Unió megrendelésére a Republikon is szállítja a Brüsszelnek kívánatos eredményeket. Az intézet korábban elismerte, hogy a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) Alapból is kaptak finanszírozást.