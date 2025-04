Izzott a levegő a stúdióban: fizikai fájdalmat okozott egymásnak Horn és Mráz (VIDEÓ)

Horn szerint azonban nem ez a releváns, valódi kérdés, hanem az, hogy lehet-e a belpolitikában újabb ellenségként az ukrán népet megtalálni, s ez folyik most. „Ezt én minden szempontból vállalhatatlannak tartom” – fogalmazott a Republikon vezetője, aki állítja, az a valóságos helyzet, ahogy ők tették fel a kérdést. A csatlakozásnak feltételei vannak, amíg ott háború van, amíg Ukrajna nem felel meg a követelményeknek, amelyeket a többi országnak is előírtak, addig nem lehet tag. Az, hogy Ukrajna legalább tárgyalhasson a csatlakozásról az emberség kérdése és saját magunknak is érdeke – közölte.

Hatalmas vita alakult ki a felek között, hogy Magyarország mekkora humanitárius segítséget ad Ukrajnának,

Mráz szerint sokat, Horn – közbekiabálva – azt állította, hogy ez nem igaz. A Nézőpont vezetője kijelentette, Horn hamis húrokat penget. Horn úgy fogalmazott, a magyar Ukrajna-politika a Putyin-féle politika leképeződése. Erre Mráz közölte, ez a kijelentés fizikai fájdalmat okoz neki, erre a vitapartnere azt mondta, ennek örül és neki is fizikai fájdalmat okoz Mráz, aki kérte, hogy erre a vadliberális szintre ne süllyedjünk le.

Nyitóképünk: Képernyőfotó