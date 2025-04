Káosz a Tiszában: egy időre elérhetetlen lett az uniós források visszatartásának örülő Kollár Kinga oldala

Mint ismeretes, a politikus nemrég így fogalmazott: „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.”

Mindebből Kollár Kinga azt a következtetést vonta le, hogy mindennek van pozitív oldala is,

hiszen „a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket”.

A politikus kijelentései úgy tűnik, még a Tisza Párton belül is zűrzavart kelthettek, hiszen hamar elkezdtek puhatolózni azzal kapcsolatban, mennyire háborodtak fel az emberek ezeken a mondatokon. A felméréssel pedig pont azt a szervezetet bízták meg, amelynek igazgatója, Róna Dániel korábban dolgozott már Bajnai Gordonéknak (Együtt–PM), Botka Lászlónak, Karácsony Gergelynek, a Momentumnak, valamint Márki-Zay Péter 2022-es kampányában is szerepet vállalt. Ezenkívül a Medián környékén is feltűnt, amely rendre a 21 Kutatóközponthoz hasonló, a valóságtól elrugaszkodott elemzéseket tesz közzé.

Most, úgy tűnik, még nagyobbra nőtt a káosz és a tanácstalanság, amit az is bizonyít, hogy Kollár Kinga Facebook-oldala a mai nap folyamán egy időre elérhetetlenné vált; jelenleg újból a régi tartalommal látható.