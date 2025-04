Ismét Magyarországot támadja a háborúpárti észt külügyminiszter

Újra Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt támadta a Financial Times-nak adott interjúban Margus Tsahkna. Észtország háborúpárti külügyminisztere rövid időn belül másodszor követeli hazánk megbüntetését azért, mert Magyarország eltérő álláspontot képvisel, mint a leginkább háborúpárti balti országok.

Tsahkna ezúttal az uniós pénzeken keresztül gyakorolna nyomást Magyarországra annak érdekében, hogy július végén mi is megszavazzuk az Oroszországgal szemben bevezetett, ám Európa gazdaságát keményebben sújtó szankciókat. Korábban az észt külügyminiszter a 7. cikkely szerinti eljárás keretében Magyarország uniós szavazati jogának megvonását követelte, most azonban arról beszélt,

Brüsszelnek nem sikerült tartalék tervet kidolgoznia arra az esetre, ha hazánk megvétózná a szankciók meghosszabbítását. A politikus ezúttal az uniós pénzekkel kapcsolatos nyomásgyakorlásra utalt.

Ahogy fogalmazott:

Magyarországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, tudom, hogy sok gazdasági problémájuk van, Orbán pedig függ az uniós forrásoktól.

Arra is kitért, hogy a szankciók feloldása esetén a 210 milliárd euró befagyasztott orosz vagyont is fel kellene oldani, ez pedig azt jelentené, hogy veszélybe kerülne az Európa és a G7 országok által nyújtott ukrajnai kölcsönök visszafizetése. A politikus emellett az orosz vagyon lefoglalását javasolja, így a szankciók nem érintenék azt. A vagyon lefoglalását ugyanakkor az Európai Bizottság, Belgium és a vagyon kezelését végző Euroclear is elutasítja, mivel egy ilyen lépés nemzetközi jogot sértene és aláásná az euróba vetett bizalmat.

Margus Tsahkna április elején többször is azt nyilatkozta, az EU megvonhatja hazánk szavazati jogát. Az észt külügyminiszter a német Rheinische Post című napilapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Európában egyre többen ismerik fel az orosz fenyegetés súlyosságát és a fegyverkezés sürgető szükségét. Elutasította az európai megosztottságról szóló vélekedéseket, hangsúlyozva: