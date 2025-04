Gyárfás elárulta Friderikusznak: Magyar Péter ügyvédjét is beveti (VIDEÓ)

Ezután a riporter hosszasan ismertette a szerény körülmények között felnövő 76 éves férfi életútját, hogyan lett a magyar-történelem szakos tanár végzettségű sportújságíróból tévétulajdonos, majd a Magyar Úszó Szövetség elnöke, illetve a nemzetközi szervezetekben is vezető tisztségeket töltött be.

Az életútban szó esett a konfliktusairól Princz Gábor bankárral, Fenyő Jánossal, miután mindketten meg akarták szerezni a Nap tévét, illetve arról is, Gyárfásnak milyen csatái voltak a Fidesszel és végül hogyan szűnt meg a Napkelte. A sportéletből is azért került ki Gyárfás, mert az úszók egy részével, elsősorban Hosszú Katinkával is összetűzésbe került. A vállalkozót 2018-ban állította elő, majd vette őrizetbe a rendőrség és meggyanúsította emberölésre való felbujtással, ezt követte az idei jogerős ítélet.