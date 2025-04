Magyarország egyértelművé tette, hogy akkor is kiáll Izrael mellett, ha ezzel egyedül marad az EU-ban, ahol a növekvő antiszemitizmus történelmi léptékkel mérve is aggasztó tendenciává vált.

Az időzítés érthető, ám a döntés aligha most született meg, hiszen az ICC már jó ideje eljátszotta minden jogi hitelét. Megszűnt bíróság lenni – ha ugyan valaha is az volt –, és a globalista nyomásgyakorlás politikai eszközévé vált. Így – miközben a világrend egyre gyorsuló tempóban alakul át – hazánk számára már semmi ok nem maradt arra, hogy továbbra is részt vállaljon ebből a kutyakomédiából.



NEMES SZÁNDÉKBÓL CSÚFOS KUDARC



A második világháborút követő ad hoc büntetőbíróságok – a nürnbergi és a tokiói perek – nyomán merült fel a gondolat, hogy a súlyos háborús és emberiségellenes bűnök megtorlására létre kell hozni egy állandó bírói testületet. Az elképzelés értelmében ennek a testületnek a nemzetek fölött, ám a nemzetek együttműködésére támaszkodva kellett volna betöltenie a végső fórum szerepét – amely képes olyan bűnözőket is megbüntetni, akiket a nemzeti hatáskörrel rendelkező bíróságok nem tudnak.