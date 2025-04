Felcsillant a remény: a lengyel történész szerint is egyre több esélye lehet Erdő Péternek a pápaválasztáson

A jövő héten kezdődik a konklávé, és a fehér füst lesz a jele annak, hogy Ferenc pápa utódját kiválasztották – emlékeztetett a Wprost.

Tomasz Rowinski történész értékelése szerint megnőhetnek Erdő Péter magyar bíboros esélyei.

Később a szakértő arra is rámutatott, hogy egy olyan jelölt is megválasztható, aki nem tartozik Ferenc potenciális utódai közé. „A politika nyelvén szólva, ez egy gyenge jelölt is lehet, akit úgy látnak, hogy képtelen nagyobb függetlenségre, és szabad teret hagy a bíborosoknak” – mondta Rowinski a PAP-nak adott interjúban.