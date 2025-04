Elszabadultak az indulatok a Pride-párti demonstráción: vegzálták a hírcsatorna műsorvezetőjét (VIDEÓ)

Ahogy azt a Mandiner is megírta március végén, a Hír TV tudósítójával, Szabó Rékával nem bántak kesztyűs kézzel azok a tüntetők, akik a kirekesztés és a Pride rendezvények betiltása ellen vonultak utcára. A tüntetők akkor az Erzsébet hídtól indulva a Szabadság híd irányába vonultak végig Budapest belvárosán, és a jelenlévő tüntetők a Hír TV is helyszíni tudósítása közben a csatorna riporterét durván inzultálták, amiről videó is készült.

közfeladatot ellátó személyek köre egy fokozott, konkrét erőszak-cselekmény esetén a hivatalos személyek elleni erőszakkal egyenértékű büntetőjogi védelmet kap [...] támogatandó felvetésnek tartom, hogy igenis, egy fokozottabb védelemben részesüljenek az újságírók.”

– fogalmazta meg akkor Ifj. Lomnici Zoltán egy témába vágó beszélgetés során.