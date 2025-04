Egyértelmű állásfoglalás: „Magyarország nem kíván egy politikailag motivált nemzetközi bírósági rendszer része lenni” (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). A magyar diplomácia vezetője úgy fogalmazott, „a Nemzetközi Büntetőbíróságból lejáratta a nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben.

Ezzel a döntéssel a Nemzetközi Büntetőbíróság egy politikailag motivált intézménnyé süllyesztette le a nemzetközi bírósági rendszert.

Mi, magyarok pedig egy politikailag motivált bírósági rendszernek nem kívánunk a részei lenni”

– indokolta a kormány döntését a tárcavezető.

Már benyújtották a szükséges törvényjavaslatot

Szijjártó azzal folytatta, hogy a kormány döntése alapján a Külügyminisztérium elkészítette az erről szóló törvényjavaslatot, amelyet április 3-án, csütörtökön be is nyújtottak az Országgyűlésnek. Mint kiderült, ezt a javaslatot még április vége előtt tárgyalni is tudja majd a parlament, május végén pedig szavazhat is róla. A szavazást követően pedig értesítik az ENSZ-t e lépésről, és a nemzetközi jogszabályok értelmében mindez egy év múlva lesz hatályos.

A miniszter bejelentkezése végén még egyszer leszögezte, hogy „Magyarország nem kíván egy politikailag motivált, politikai eszközzé lefokozott nemzetközi bírósági rendszer része lenni”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

