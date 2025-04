Csak pislogunk, akkora öndicséretbe kezdett a 444 első embere

Almási B. Csaba és Bokor Gábor írása

Szerda délután, a tényellenőrzés nemzetközi napján tartották a Francia Intézetben az „A dezinformáció új korszaka: geopolitikai trendek, társadalmi változások és válaszok” című konferenciát, ahova a honi ellenzéki média és konglomerátumának legnagyobbjait hívták meg, hogy a nagyközönség számára elmagyarázzák, mennyire is rossz a helyzet ezen a téren is hazánkban.

Már a meghívóból egyértelművé vált, hogy az egész esemény az elmúlt 15 év kőkemény bírálatáról fog szólni és nem is lett ez másképp. A rendezvény mögött elsősorban a Lakmusz állt, amelynek kiadója, a külföldi forrásokból is működő Magyar Jeti Zrt., ez jelenteti meg a 444-et is.

Hogyan harcoljunk az államilag támogatott dezinformációval szemben? Hogyan tehetünk az oktatásban a kritikai médiaműveltségért?

– elsősorban ezekre a kérdésekre próbálták az előadók megkeresni a válaszokat.

Mint írták: a konferencián a dezinformáció hazai és nemzetközi szakértőivel, újságírókkal, kutatókkal és médiatudatossági szakemberekkel beszélgetnek a témát érintő friss (geo)politikai és technológiai kihívásokról, és az azokra adható egyéni és társadalmi válaszokról.

Kardos Gábor, a 444-et, a Lakmuszt és a Qubitot kiadó Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója a konferencia megnyitásakor arról beszélt, 2020-ban az AFP megkeresésére kezdtek el gondolkodni azon, hogy Magyarországon is kellene egy tényellenőrző portál a „téves és szándékosan terjesztett negatív, rossz, helytelen vagy hamis információk ellen”.

Nem láttuk előre jönni azt, ami az azt követő öt évben történt”

– utalt a 444-et kiadó cég első embere arra, hogy az elmúlt években sokat romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon és globálisan egyaránt.

Felidézte: fél évtizeddel ezelőtt az Európai Unió és annak intézményei helyesen ismerték fel, mennyire fajsúlyos az egész problémakör és ebbe intézményesen kell új szerepeket találni. Kardos Gábor elbüszkélkedett azzal, hogy a Lakmuszon keresztül több mint 800 cikket közöltek már, előadásokat tartottak szakmai részletekről, valamint két nemzetközi szervezet tagjai lettek.

Ami talán mindezeknél is fontosabb, hogy azzal a tényellenőrző tevékenységgel, amit a Lakmusz végez, felbosszantottunk elképesztően sok politikust, másokat pedig megnyugtattunk”

– jegyezte meg, majd úgy folytatta, nem kizárólag politikusokat, hanem magánszemélyeket is sikerült felidegesíteni vagy megnyugtatni, aki fogyasztotta a tartalmaikat és tudtak tájékozódni, hogy szavai szerint „merre van egy kicsit a helyesebb irány”.

Kardos Gábor megnyugtatta a közönséget, hogy a munkát nem fejezik be, sőt, mert bár ugyan a ciklus a vége felé közeledik, a jövőben is folytatni tudják majd a munkát.

Nagyon úgy tűnik, hogy sikerült megnyernünk a lehetőséget, úgyhogy az európai bizottsági finanszírozás is vélhetően meglesz, már a szerződéses folyamatnál állunk”

– szögezte le.

Kardos Gábor azzal folytatta, hogy „az ügyünk, amiért ezt az egészet csináljuk, az a létező legeslegsúlyosabb kudarc küszöbén áll, nem Magyarországon, hanem globálisan”. Bár nem bontotta ki, mit is takar „az ügyünk”, de úgy szólt, az igazság maga 2025-re bár elveszve nincs, de pokoli nagy bajban van.

Egy olyan korszakban vagyunk, amikor az amerikai elnök szerint fertőtlenítőszerrel lehet gyógyítani a Covidot, továbbá meg lehet nyerni, le lehet zárni egy borzasztó bonyolult háborút egy nap alatt”

– tette hozzá.

Magyarországban pedig szerinte arról beszélnek, hogy Brüsszel a felelős azért, hogy a szomszédunkban agresszió következtében háború van, a szabad sajtóról minden alátámasztás nélkül kijelenthető, hogy idegen érdekeket szolgál, továbbá röhögőgörcs nélkül bejelenthető, hogy az 1848-as hőseink a rendért szálltak síkra, az '56-osok pedig a békéért indultak el fegyverekkel, amikor valójában elnyomás ellen küzdöttek.

A Magyar Jeti vezetője közölte, hogy ebben a helyzetben nem feladni vagy elgyengülni kell, hanem éppen ellenkezőleg, a jövőben még eltökéltebben és eredményesebben kell haladniuk, de nem pár, hanem több ezer százalékkal. S kijelentette, szeretnék megérni azt a korszakot, amikor az igazság nem szorul háttérbe.

„Tartsunk ki, még akkor is, ha nem látszik az áttörés közvetlen lehetősége” – zárta a beszédét Kardos Gábor.

