Ha elegen lesznek, akkor – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – a rendőrség kénytelen lesz lezárni a hidat a gyűlés idejére. Ezzel ismét megbénulhat Budapest közlekedése

– írja a hirado.hu.

Hadházy azt is hozzátette, hogy ha elkerülhetetlenné válik a híd lezárása, újfent átvonulnak rajta. Azt is leszögezte, hogy nem hagyják abba a tüntetéssorozatot.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a korábbi tüntetések is rendkívül nagy feszültséget okoztak a fővárosban, mivel jelentős lezárásokat és közlekedési korlátozásokat vontak maguk után. Szerdán az Erzsébet híd lezárása után nagyon gyorsan bedugultak a környező utak, de az egész Nagykörúton, a Petőfi hídon, a pesti és a budai rakpartokon is alig lehetett közlekedni a késő délutáni, esti órákban.