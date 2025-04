Újra megbénították Budapestet; Alföldi Róbert ütéssel reagált a Lakatos-botrányra

Mindeközben Tóth Gabi, Király Tamás, Ábrahám Róbert, Dúró Dóra és még sokan mások a Kossuth-téren tüntettek szerda délután. A demonstráció apropója az volt, hogy elévülés miatt megszűnt a Lakatos Márk elleni, pedofília vádjával kezdett nyomozás, amit többen nem tudták szó nélkül hagyni. És ugyan a téma fontos, Tóth Gabi szerint sokan féltek elmenni.

Ők egyáltalán nem zavarták meg a főváros közlekedését, és a gyermekek védelme közben sem akadályozták a lakosok hazajutását az esti órákban.

Az eseményen Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok egykori munkatársa is felszólalt, aki azokat a közéleti szereplőket is kritikával illette, akik hallgatnak Lakatos Márk ügyében, továbbá felháborodását fejezte ki az elévülés és amiatt, hogy a botrány kirobbanását követően a stylist „általános iskola mellett koktélozott” és „ismert személyiségek szelfiztek vele”. Kritizálta még Alföldi Róbertet is, aki nemcsak, hogy nem reagált a Lakatos-ügyre, de még meglepően agresszívan is reagált a neki feltett kérdésére.