A kémek már közöttünk élnek és bármire képesek (VIDEÓ)

Egy napra két sajtóvetítést is sikerült szervezni, ami önmagában is fárasztó, pláne, ha mindkét filmtől idegenkedik az ember. Márpedig az Egy Minecraft film megtekintésétől már csak a témája és egyik főszereplője, Jack Black miatt is tartottam, míg a Fekete táska leginkább a semmitmondó trailernek köszönhetően vette el a kedvem.

Fekete táska poszter

Mármint „ismét kémek”, gondoltam, „már megint egy házaspár” a Kémek a szomszédban és a Mr. és Mrs. Smith után, amely megvívja a maga harcát. Steven Soderbergh rendező és David Koepp forgatókönyvíró pedig idén már sikeresen elvette a kedvem a két alkotó együttműködésétől. A Jelenlét ugyanis annyira be lett harangozva, mint az év egyik legjobb horrorfilmje, hogy már csak amiatt is elhasalt nálam. A Fekete táska azonban felülírta elképzeléseimet és egészen kellemes meglepetés lett.